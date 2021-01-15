Samsung відмовиться від зарядного адаптера для смартфона

Компанія буде прибирати зарядку з комплекту всіх смартфонів Galaxy поступово

Багато власників смартфонів Galaxy повторно використовують аксесуари для зарядки, – йдеться у релізі компанії

Samsung відмовиться від безкоштовних зарядних адаптерів в комплектах всіх смартфонів. Про це повідомляється на сайті компанії.

У заяві корейської компанії говориться, що багато власників смартфонів Galaxy повторно використовують аксесуари для зарядки.

«Щоб підтримати наших споживачів в цьому рішенні, ми відмовляємося від зарядного пристрою і навушників в комплекті наших останніх девайсів», ─ уточнив представник Samsung.

Компанія уточнила, що таким чином має намір захистити екологію планети.

Зазначається, що компанія буде прибирати зарядку з комплекту всіх смартфонів Galaxy поступово.

Судячи з усього, аксесуари можуть залишитися в коробках з найдоступнішими і найдорожчими пристроями бренду, однак з часом все смартфони лінійки Galaxy будуть продаватися без зарядного адаптера і навушників.

Реліз смартфонів нового покоління Galaxy S21 відбувся 14 січня.

Відтепер у комплекті з телефоном нема адаптера і гарнітури і залишився тільки зарядний дріт.

Як повідомлялося, восени минулого року компанія Samsung висміяла подібне рішення Apple, але в кінці 2020 року видалила відповідні пости з соцмереж.

До відома, Apple ще всередині жовтня минулого року вирішила не комплектувати свої смартфони зарядними пристроями і дротяними навушниками. У компанії пояснили це рішення турботою про екологію.

Нагадаємо, Samsung презентував брелок, який шукає загублені речі.