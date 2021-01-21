LG йде з ринку смартфонів

Керівництво компанії порахувало збитки і вирішило відмовитись від виробництва телефонів

Компанія LG Electronics готується закрити або продати свій мобільний підрозділ. Причиною цьому, принаймні однією з них, стала втрата ≈ $ 4.5 млрд впродовж останніх 5 років.

20 січня генеральний директор (Kwon Bong-seok) розіслав співробітникам лист, в якому натякнув, що в роботі сегмента смартфонів відбудуться серйозні зміни. У ньому також було сказано, що «незалежно від будь-яких змін в напрямку бізнесу смартфонів, зайнятість зберігатиметься, тому немає причин для занепокоєння». Згідно з чутками, близько 60% працівників підрозділу будуть переведені в інші бізнес-підрозділи компанії.

«Оскільки конкуренція на світовому ринку мобільних пристроїв стає все більш жорсткою, LG пора зробити кращий вибір. Компанія розглядає всі можливі заходи, включаючи продаж та скорочення бізнесу смартфонів».

Це не перший випадок, коли про компанію LG ходять подібні чутки. Оскільки в 2019 році вона вирішила розширити аутсорсинг виробництва телефонів середнього і бюджетного цінового діапазону.

У той час компанія спростувала чутки, пояснивши, що це задля підвищення ефективності загального виробництва та скорочення витрат в збитковому бізнес-підрозділі. Сама ж компанія замалася оригінальними розробками (ODM).

ODM належить до виробничого методу, при якому контрактні виробники проєктують, розробляють і виробляють конкретний продукт відповідно до вказівок. З огляду на те, що торік Samsung Electronics також була на шляху до збільшення замовлень на смартфони ODM, стратегія LG здавалася правдоподібною. Згідно з даними Counterpoint, торік замовлення ODM перевищили 30% від загального обсягу виробництва телефонів Samsung, а замовлення LG перевищили 70%. Чутки тривали, оскільки LG повідомляла про дефіцит в сегменті телефонів за останні п’ять років.

Станом на 2020 рік бізнес смартфонів демонстрував операційні збитки 23 квартали поспіль, починаючи з другого кварталу 2015 року. В загальному, накопичений збиток за останні п’ять років склав 5 трлн вон.

У 2020 році LG прийняла сміливе рішення відмовитися від своєї марки смартфонів серії G і почати нові проєкти смартфонів. Компанія випустила два флагманських телефони: дизайнерський LG Velvet і новий форм-фактор LG Wing. Попри зусилля, присутність LG на світовому ринку смартфонів зменшилася. Згідно з даними Counterpoint, в третьому кварталі 2020 року LG відвантажила 6.5 млн смартфонів у порівнянні з 7.2 млн у 2019 році. Компанія займала всього 2% ринку.