Apple тестує iPhone з гнучким екраном

Пристрої з гнучким екраном вже випустили Samsung, Motorola і Huawei

Apple все-таки тестує гнучкі екрани. Про це стало відомо Bloomberg з власних джерел.

Повідомляється, що інженери компанії вже кілька місяців тестують різні типи гнучких екранів. Поки невідомо яким буде його розмір і навіть яка саме технологія ляже в основу екрану: OLED і MicroLED.

Відзначається, що розробка перебуває на ранній стадії і навіть невідомо чи буде в результаті допущена до виробництва.

Водночас відповідно до джерела, який знайомий з цією темою «зсередини», в Apple ще немає повністю функціонального пристрою, а це виходить, що прототип знаходиться на ранній стадії розробки, і, можливо, навіть не буде допущений до виробництва. Серед варіантів, що розглядаються всередині самої Apple, був навіть складаний аналог iPhone 12 Pro Max з 6,7-дюймовим екраном.

Зауважимо, що випуск iPhone з подібних гнучким екраном стане найрадикальнішою зміною пристроїв від Apple.

Пристрої з гнучким екраном вже випустили Samsung, Motorola і Huawei. Однак критики заявляють, що поки використання таких технологій недосконале.

Нагадаємо, що попередню крупну партію контрабандних iPhone та iPad у «Борисполі» було вилучено наприкінці листопада.

У поточному році компанія Apple хоче вперше з 2012 року оновити дизайн своїх настільних комп'ютерів iMac.