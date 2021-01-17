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    Девайси

    Apple тестує iPhone з гнучким екраном

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    Apple тестує iPhone з гнучким екраном - Apple тестує iPhone з гнучким екраном
    Apple тестує iPhone з гнучким екраном

    Пристрої з гнучким екраном вже випустили Samsung, Motorola і Huawei

    Apple все-таки тестує гнучкі екрани. Про це стало відомо Bloomberg з власних джерел.

    Повідомляється, що інженери компанії вже кілька місяців тестують різні типи гнучких екранів. Поки невідомо яким буде його розмір і навіть яка саме технологія ляже в основу екрану: OLED і MicroLED.

    Відзначається, що розробка перебуває на ранній стадії і навіть невідомо чи буде в результаті допущена до виробництва.

    Водночас відповідно до джерела, який знайомий з цією темою «зсередини», в Apple ще немає повністю функціонального пристрою, а це виходить, що прототип знаходиться на ранній стадії розробки, і, можливо, навіть не буде допущений до виробництва. Серед варіантів, що розглядаються всередині самої Apple, був навіть складаний аналог iPhone 12 Pro Max з 6,7-дюймовим екраном.

    Зауважимо, що випуск iPhone з подібних гнучким екраном стане найрадикальнішою зміною пристроїв від Apple.

    Пристрої з гнучким екраном вже випустили Samsung, Motorola і Huawei. Однак критики заявляють, що поки використання таких технологій недосконале.

    Нагадаємо, що попередню крупну партію контрабандних iPhone та iPad у «Борисполі» було вилучено наприкінці листопада.

    У поточному році компанія Apple хоче вперше з 2012 року оновити дизайн своїх настільних комп'ютерів iMac.

    Теги: технології Apple смартфон
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