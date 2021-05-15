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    Другий запуск ракети Rocket Lab з супутниками провалився

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    Другий запуск ракети Electron зазнав невдачі - Другий запуск ракети Rocket Lab з супутниками провалився

    Другий запуск ракети Electron зазнав невдачі

    Фото: twitter.com/rocketlab

    Ракета повинна була вивести на орбіту два супутники дистанційного зондування Землі

    У Новій Зеландії зазнав невдачі запуск ракети Electron, повідомила компанія розробник носія компанія Rocket Lab.

    Так, в суботу, 15 травня, ракета повинна була вивести на орбіту два супутники дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) американської компанії BlackSky. Але це не вдалось через нештатну ситуацію після запуску двигунів другого ступеня.

    «В ході сьогоднішнього запуску виникла проблема, яка призвела до провалу місії... Проблема виникла незабаром після запуску другого ступеня», – йдеться в повідомленні.

    Міні-супутники вагою близько 60 кг повинні були увійти до складу орбітального угрупування, які дозволяють отримувати оптичні зображення з роздільною здатністю в 90 см з висоти 420 км.

    В рамках місії, що отримала назву Running Out Of Toes, компанія Rocket Lab повинна була приводнити першу ступінь носія за допомогою парашута в океані. Для компанії це вже другий подібний досвід. Попередня спроба була успішно здійснена в листопаді минулого року. Надалі перший ступінь хочуть ловити в повітрі за допомогою вертольота.

    Нагадаємо, 15 травня Китай вперше успішно посадив марсохід на Червону планету.

    До слова, минулого тижня вертоліт NASA вперше перелетів на нове місце на Марсі.

    Як відомо, 25 квітня на Марсі вертоліт Ingenuity, який доправили на борту планетохода Perseverance, здійснив третій, рекордний за дальністю і швидкістю політ.

    Теги: політ космос Нова Зеландія ракета
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