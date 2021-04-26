На Марсі вертоліт NASA встановив кілька рекордів

Четвертий політ вертольота команда Ingenuity Mars Helicopter планує за кілька днів

25 квітня на Марсі вертоліт Ingenuity, який доправили на борту планетохода Perseverance, здійснив третій, рекордний за дальністю і швидкістю політ.

Про це поінформувало Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

«Ingenuity Mars і далі встановлює рекорди, літаючи в неділю, 25 квітня 2021 року швидше і далі, ніж на будь-яких випробуваннях, які він проходив на Землі», – ідеться в повідомленні.

За даними NASA, вертоліт спочатку піднявся на висоту п'ять метрів, як і під час двох попередніх польотів, а потім пролетів рекордні 50 метрів із максимальною швидкістю за рекордні два метри на секунду.

Під час пересування перевірили інструменти апарата, зокрема відеокамери і програмне забезпечення.

Четвертий політ вертольота команда Ingenuity Mars Helicopter планує за кілька днів.