  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    На Марсі вертоліт NASA встановив кілька рекордів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На Марсі вертоліт NASA встановив кілька рекордів - На Марсі вертоліт NASA встановив кілька рекордів
    На Марсі вертоліт NASA встановив кілька рекордів
    Фото: NASA

    Четвертий політ вертольота команда Ingenuity Mars Helicopter планує за кілька днів

    25 квітня на Марсі вертоліт Ingenuity, який доправили на борту планетохода Perseverance, здійснив третій, рекордний за дальністю і швидкістю політ.

    Про це поінформувало Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

    «Ingenuity Mars і далі встановлює рекорди, літаючи в неділю, 25 квітня 2021 року швидше і далі, ніж на будь-яких випробуваннях, які він проходив на Землі», – ідеться в повідомленні.

    За даними NASA, вертоліт спочатку піднявся на висоту п'ять метрів, як і під час двох попередніх польотів, а потім пролетів рекордні 50 метрів із максимальною швидкістю за рекордні два метри на секунду.

    Під час пересування перевірили інструменти апарата, зокрема відеокамери і програмне забезпечення.

    Четвертий політ вертольота команда Ingenuity Mars Helicopter планує за кілька днів.

    Теги: політ вертоліт космос NASA
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies