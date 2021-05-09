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    NASA у 2022 році хоче доправити в космос першого туриста

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    Політ відбудеться не раніше ніж у січні 2022 року - NASA у 2022 році хоче доправити в космос першого туриста
    Політ відбудеться не раніше ніж у січні 2022 року
    Фото: depositphotos.com

    Першого космічного туриста доправлять у межах місії Axiom Mission 1 (Ax-1

    Національне аерокосмічне агентство США (NASA) підписало угоду з американською приватною космічною компанією Axiom Space на виконання першої комерційної приватної місії на Міжнародну космічну станцію. Про це NASA повідомило на своєму сайті.

    Першого космічного туриста доправлять у межах місії Axiom Mission 1 (Ax-1), старт якої заплановано не раніше ніж у січні 2022 року з Космічного центру імені Кеннеді у штаті Флорида. Триватиме місія протягом восьми днів, не рахуючи відправлення і повернення.

    «Забезпечення польотів приватних астронавтів на станцію – важливий крок для стимулювання попиту на комерційні послуги пілотованих космічних польотів, щоб НАSА могло бути одним із багатьох клієнтів на низькій навколоземній орбіті», – зазначили в агентстві.

    Подробиці місії NASA та Axiom Space планують оголосити 10 травня на спільній пресконференції.

    Теги: США туризм космос NASA Флорида
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