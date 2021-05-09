Уламки неконтрольованої китайської ракети впали в Індійський океан

Значна частина уламків згоріла в атмосфері.

Уламки відпрацьованого ступеня найбільшої китайської ракети Чанчжен 5 Впали в Індійський океан. Частини ракети увійшли в атмосферу о 10:24 за пекінським часом (05:24 за Києвом), пише Reurers з посиланням на китайські державні ЗМІ.

Координати падіння – 72,47 градуса східної довготи й 2,65 градуса північної широти, наголошується в повідомленнях з посиланням на Китайське управління пілотованої космічної техніки.

Відзначається, що значна частина уламків згоріла в атмосфері.

Інформацію про входження ракети в атмосферу Землі підтвердили й на сайті Space-Track, підтримуваному військовим підрозділом США.

«Ракета впала в Індійський океан на північ від Мальдівів на широті 22,2 градуса і довготі 50,0 градуса», – йдеться у повідомленні Space-Track у Twitter.

З'явилися перші відео падіння великих уламків.

From sudia Arabia pic.twitter.com/e0Pn84BZOY — Muhammad Ehsan (@Muhamma38452517) May 9, 2021

29 квітня Китай запустив на орбіту базовий модуль своєї майбутньої космічної станції за допомогою 22-тонної ракети-носія Long March 5B.

На пресконференції перед запуском головнокомандувач ракетою-носієм Ван Цзюе – повідомив журналістам, що Long March 5B був вдосконалений з минулого разу, але про можливі маневри відхилення з орбіти не згадувалося.

Ракета зійшла з орбіти й не контролювалася, тож неможливо було точно спрогнозувати куди вона впаде. Сайт Space-Track, підтримуваний військовим підрозділом США, раніше повідомляв, що ракета повторно увійде в атмосферу Землі над Тихим океаном

Китай працює над будівництвом своєї орбітальної космічної станції. Всього для завершення її будівництва буде потрібно 11 запусків ракети-носія і трохи більше ніж рік.

Загальна вага станції після завершення її будівництва у 2022 році складе близько 100 тонн. Вона буде в кілька разів менше Міжнародної космічної станції й зможе на постійній основі приймати трьох членів екіпажу.