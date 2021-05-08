Вертоліт NASA вперше перелетів на нове місце на Марсі

Вертоліт вперше вилетів на нове місце посадки. Всього він був у повітрі 108 секунд

Апарат піднявся на максимальну висоту 10 метрів

Вертоліт Ingenuity вперше опинився на новому місці на поверхні Марса. Про успішний п’ятий переліт написало на своєму сайті Національне управління США з аеронавтики та дослідженню космічного простору (NASA).

Повідомляється, що політ тривав 108 секунд. За цей час апарат зрушився на 129 метрів, піднявшись на максимальну висоту 10 метрів.

Вертоліт перед посадкою сфотографував поверхню. Розробник Ingenuity Боб Беларам розповів, що тепер перед ним стоїть завдання в переміщенні об’єкта так, щоб він не завадив науковим операціям марсохода Perseverance. «Ми можемо зробити ще пару польотів в найближчі тижні, і потім NASA оцінить результати», – додав він.

Відомо, що раніше Perseverance зміг записати звук свого переміщення. Вчені сумнівалися, що це можливо, через розряджену атмосферу на планеті. «Даний запис стане золотою жилою для нашого розуміння марсіанської атмосфери», – вважає професор французького університету ISAE-Supaero в Тулузі Давид Мімун.

Вертоліт Ingenuity помістили в кратер Езеро разом з марсоходом в лютому, щоб спробувати виявити сліди можливого існування життя на Марсі.

Нагадаємо, 25 квітня на Марсі вертоліт Ingenuity, який доправили на борту планетохода Perseverance, здійснив третій, рекордний за дальністю і швидкістю політ.