Війська ППО випробували новий імітатор повітряної цілі (відео)

Новий апарат дає можливість імітувати атаку кількох літаків одночасно

Під час навчальних бойових стрільб підрозділів протиповітряної оборони на Рівненському військовому полігоні уперше в Збройних силах України було успішно використано імітатор низьколітаючої повітряної цілі Flying Target-1. Про це повідомляє сайт Міністерства оборони України.

«Імітатор низьколітаючої повітряної цілі FT-1 призначений для імітації одиночних і групових цілей у повітряному просторі для тренування підрозділів (розрахунків) протиповітряної оборони та радіолокаційних підрозділів ЗСУ», – йдеться у повідомленні.

Подібні вироби активно використовують в арміях країн-членів НАТО. Це перша вітчизняна продукція такого типу для українського війська, що дає змогу імітувати групову ціль, повітряну атаку двох-трьох ворожих літаків або безпілотних літальних апаратів одночасно.

– Цей комплекс – компактний. Складається з чотирьох захищених кейсів, які вміщують чотири безпілотні літальні апарати – літаки-мішені, переносну станцію управління, стартовий пристрій та антени. Обладнання мобільне та зручне у використанні на будь-якій місцевості та в різних погодних умовах, – розповідає інженер ТОВ «Безпілотні технології» Андрій Олішевський. – Він не потребує злітної смуги та може перевозитися будь-яким видом транспорту, зокрема бойовою та спеціальною технікою, на будь-які відстані.

Комплекс дає можливість імітувати як одиночні, так і групові цілі противника у процесі підготовки розрахунків систем протиповітряної оборони ЗК «Тунгуска» (2С6), ЗРК «Стріла» (9К35), ЗРК «Бук» (9К37), ЗРК «С-300», ЗРК «Оса» (9К33), ППРУ-1 «Овод» (9С80), ПЗРК «Ігла» (9К38), розрахунків станцій П-18 та П-19.

Крім того, комплекс дає змогу підготовлювати розрахунки ЗУ-23, ЗСУ-23-4 «Шилка» та ЗСУ 2С6 «Тунгуска» шляхом здійснення бойової стрільби по рухомій повітряній цілі — конусу, який може буксирувати будь-який літак-мішень зі складу комплексу.

Керування комплексом здійснює оператор з наземної станції, що дає змогу використовувати різні точки маршруту, виставляти політ низьколітаючої цілі в автоматичному та ручному режимах роботи. Посадка виробу здійснюється парашутним способом, передбачено й можливе приземлення «по-літаковому» в екстрених ситуаціях.

Зважаючи, що в районі проведення операції Об’єднаних сил противник активно використовує БПЛА різних типів, які, як правило, проводять повітряну розвідку позицій Збройних Сил України на малих висотах, цей комплекс здатний якісно покращити підготовку підрозділів протиповітряної оборони — не тільки під час набуття навичок при відбитті нападу повітряного противника, а й навчити їх розпізнавати повітряні цілі інших типів, включаючи малорозмірні, на різних відстанях і висотах.

Особливість комплексу в тому, що ефективна площа розсіювання літака-мішені змінна й може бути збільшена інструктором під час підготовки розрахунків на початковому етапі та зменшена до мінімальної на завершальному етапі, залежно від набутих практичних навичок розрахунків із засічки цілі. Фінальний етап підготовки може проводитися в режимі бойової стрільби.

– Результати бойової стрільби показали, що конус, який буксирується літаком-мішенню та імітує малорозмірну повітряну ціль, відповідає вимогам імітації справжніх повітряних цілей. Мета випробування досягнута. Під час стрільб із зенітної самохідної установки «Шилка» збірний екіпаж викладачів Харківського національного університету Повітряних Сил України вразив ціль на відстані близько двох тисяч метрів. Розхід боєприпасів – згідно з курсом стрільб, – зазначив старший викладач кафедри озброєння ХНУПС підполковник Валерій Воїнов.

Раніше повідомлялося, що в Україні пройшли вогневі випробування ракетної системи залпового вогню «Буревій», яка має замінити РЗСВ «Ураган».