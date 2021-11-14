Хакери зламали пошту ФБР, але скористалися цим дуже незвично

Зловмисники здобули доступ до скриньки Федеральне бюро розслідувань США та почали розсилати з неї фейкові листи

Федеральне бюро розслідувань США офіційно підтвердило злам своєї електронної пошти. Зловмисники здобули доступ до скриньки та почали розсилати з неї фейкові листи.

Від масштабної атаки спамом постраждали понад 100 тис. людей. У цих листах хакери попереджали користувачів від імені ФБР про загрозу кібератаки хакерів.

Наразі реальні мотиви хакерів невідомі. Принцип та схема зламу пошти ФБР – також. У листах зловмисники писали про загрозу від групи The Dark Overlord («Темний володар»), але чи мали на увазі вони себе – хто зна.

У ФБР, традиційно, відмовилися повідомляти усі подробиці, адже, мовляв, триває слідство. Закликали тільки "громадськість бути обережними щодо невідомих відправників".

Раніше США оголосили винагороду до $10 млн за важливі для слідства інформацію про DarkSide – кіберзлочинну організацію, яка, за даними ФБР, базується в Росії й часто завдає клопоту США.

Джерело: 24 канал