Новий iPhone програв китайцям у рейтингу найкращих камер

Камера iPhone 13 Pro виявилася далеко не найкращою

Преміальний iPhone 13 Pro не потрапив навіть до трійки найкращих смартфонів за якістю зйомки

Експерти незалежної лабораторії DxOMark провели тестування фото- і відеоможливостей нещодавно представленого флагманського смартфона iPhone 13 Pro. І результати цього тестування виявилися, м'яко кажучи, невтішними.

Смартфон, який коштує більше тисячі доларів, не потрапив навіть до трійки кращих смартфонів за якістю зйомки.

Основна камера iPhone 13 Pro заробила 137 балів. А це означає, що новинка набрала менше ніж:

Huawei P50 Pro;

Xiaomi Mi 11 Ultra;

Huawei Mate 40 Pro +.

Результати тестування фронтальної камери iPhone 13 Pro виявилися і зовсім провальними. Тут смартфон примудрився закріпитися тільки на десятій сходинці рейтингу. Фронталка iPhone 13 Pro заслужила тільки 99 балів, поступившись відразу шести смартфонам минулого року і навіть одному апарату, який вийшов ще у 2019 році.

DxOMark знайшли у iPhone 13 Pro такі недоліки, як: