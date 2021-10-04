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    Експерти назвали собівартість нового iPhone

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    Експерти запевняють, що собівартість iPhone 13 Pro - $570. - Експерти назвали собівартість нового iPhone
    Експерти запевняють, що собівартість iPhone 13 Pro - $570.
    Фото: The Verge

    За даними експертів, собівартість iPhone 13 Pro, який в США коштує тисячу доларів, складає приблизно $570

    Експерти Tech Insights вивчили начинку преміального iPhone 13 Pro і назвали собівартість смартфона. Виготовлення пристрою обходиться Apple у $570. Тоді як роздрібна ціна в США складає тисячу доларів.

    У порівнянні з iPhone 12 Pro, собівартість виробництва нової моделі зросла на $20. Детального аналізу вартості компонентів немає. Ймовірно, збільшення пов'язане з дефіцитом компонентів і подорожчанням флеш-пам'яті.

    Лінійка смартфонів iPhone 13 дебютувала у вересні 2021 року. Pro-версії отримали новий екран Super Retina XDR, який має пік яскравості 1000 ніт та частоту оновлення 120 Гц. Остання – адаптивна. Тобто, залежить від того, який контент споживає користувач.

    В Apple запевняють, що всі iPhone 13 отримали покращену батарею. Так, наприклад, 13 Pro служить на 90 хвилин довше ніж iPhone 12 Pro.

    Більш детально про iPhone 13 – за посиланням.

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    Теги: Apple смартфон iPhone 13
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    Експерти назвали собівартість нового iPhone