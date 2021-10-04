Експерти назвали собівартість нового iPhone

За даними експертів, собівартість iPhone 13 Pro, який в США коштує тисячу доларів, складає приблизно $570

Експерти Tech Insights вивчили начинку преміального iPhone 13 Pro і назвали собівартість смартфона. Виготовлення пристрою обходиться Apple у $570. Тоді як роздрібна ціна в США складає тисячу доларів.

У порівнянні з iPhone 12 Pro, собівартість виробництва нової моделі зросла на $20. Детального аналізу вартості компонентів немає. Ймовірно, збільшення пов'язане з дефіцитом компонентів і подорожчанням флеш-пам'яті.

Лінійка смартфонів iPhone 13 дебютувала у вересні 2021 року. Pro-версії отримали новий екран Super Retina XDR, який має пік яскравості 1000 ніт та частоту оновлення 120 Гц. Остання – адаптивна. Тобто, залежить від того, який контент споживає користувач.

В Apple запевняють, що всі iPhone 13 отримали покращену батарею. Так, наприклад, 13 Pro служить на 90 хвилин довше ніж iPhone 12 Pro.

Більш детально про iPhone 13 – за посиланням.