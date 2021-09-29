Новий iPhone оцінили на ремонтопридатність. Результат невтішний

Фахівці iFixit розібрали iPhone нового покоління та виявили, що його майже неможливо відремонтувати

Експерти iFixit розібрали преміальний iPhone 13 Pro і з'ясували, наскільки його просто полагодити. На жаль, рейтинг ремонтопридатності вкрай низький.

Пристрій одержав лише п’ять балів з 10 можливих. За всю історію смартфонів від Apple це найнижчий результат.

П’ять балів означає, що відремонтувати пристрій дуже складно. З цим впораються тільки найдосвідченіші фахівці, та ще й з відповідним обладнанням.

Так, акумулятор, дисплей і інші модульні елементи дістаються досить просто. Але, наприклад, від’єднавши модуль сканера обличчя Face ID і підключивши його до іншого екрану, користувач виявить, що сканер перестав працювати.

Мабуть, Apple прив'язує Face ID до дисплея програмно. Таким чином, без фірмових програм змінити екран не вдасться.

Також у корпусі занадто багато клею та гвинтів. Розібратися у всьому цьому без інструкції і інструментів не вийде.

Дебют лінійки iPhone 13 відбувся у вересні 2021 року. Apple презентувала чотири пристрої:

iPhone 13 mini;

iPhone 13;

iPhone 13 Pro;

iPhone 13 Pro Max.

В Україні новинка офіційно поки що не з'явилася.