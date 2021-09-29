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    Новий iPhone оцінили на ремонтопридатність. Результат невтішний

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    iPhone 13 Pro майже неможливо відремонтувати - Новий iPhone оцінили на ремонтопридатність. Результат невтішний
    iPhone 13 Pro майже неможливо відремонтувати
    Фото: DxOMark

    Фахівці iFixit розібрали iPhone нового покоління та виявили, що його майже неможливо відремонтувати

    Експерти iFixit розібрали преміальний iPhone 13 Pro і з'ясували, наскільки його просто полагодити. На жаль, рейтинг ремонтопридатності вкрай низький.

    Пристрій одержав лише п’ять балів з 10 можливих. За всю історію смартфонів від Apple це найнижчий результат.

    П’ять балів означає, що відремонтувати пристрій дуже складно. З цим впораються тільки найдосвідченіші фахівці, та ще й з відповідним обладнанням.

    Так, акумулятор, дисплей і інші модульні елементи дістаються досить просто. Але, наприклад, від’єднавши модуль сканера обличчя Face ID і підключивши його до іншого екрану, користувач виявить, що сканер перестав працювати.

    Мабуть, Apple прив'язує Face ID до дисплея програмно. Таким чином, без фірмових програм змінити екран не вдасться.

    Також у корпусі занадто багато клею та гвинтів. Розібратися у всьому цьому без інструкції і інструментів не вийде.

    Дебют лінійки iPhone 13 відбувся у вересні 2021 року. Apple презентувала чотири пристрої:

    • iPhone 13 mini;
    • iPhone 13;
    • iPhone 13 Pro;
    • iPhone 13 Pro Max.

    В Україні новинка офіційно поки що не з'явилася.

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    Теги: Apple iPhone 13
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    Новий iPhone оцінили на ремонтопридатність. Результат невтішний