Злам сайту Нацполіції: генерал Клименко запевняє, що витоку документів не було



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23 вересня було зафіксовано несанкціоноване втручання у роботу офіційного вебсайту Нацполіції

Внаслідок кібератаки «ліг» виключно новинний розділ сайту Нацполіції

Кібератака на сайт Національної поліції України торкнулася тільки розділу новин порталу, в той же час, ніяких витоків документів з відомства не відбулося.

Про це в ефірі ток-шоу «Свобода слова» на каналі ICTV заявив голова Нацполіції генерал Ігор Клименко.

«Сайт Нацполіції не «ліг». «Ліг» виключно новинний розділ сайту Нацполіції. Ми його відразу відключили від мережі. Буквально з'явилося дві новини – і сайт Національної поліції нами ж відразу був покладений, щоб з'ясувати, чому сталося втручання в роботу сайту», – сказав він.

Клименко підкреслив, що ніякого витоку інформації не відбулося.

«Ми встановили причини. Але видачі ніякої інформації, ніяких документів, ніяких скріншотів за межі Національної поліції просто не може бути, це я вам заявляю відповідально», – підкреслив він.

Раніше спеціалісти з кібербезпеки встановили, яким чином зламали сайт Національної поліції України.

Нагадаємо, 23 вересня, об 11:45 зафіксовано несанкціоноване втручання у роботу офіційного вебсайту Нацполіції. У зв’язку з цим була поширена недостовірна інформація на інтернет-сторінках поліції Херсонської, Рівненської, Миколаївської, Вінницької та Львівської областей.

Сайт Національної поліції України був тимчасово відключений.

За фактом несанкціонованого втручання в роботу вебсайтів Нацполіції та Вараської міськради розпочато кримінальні провадження.