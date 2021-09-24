У США запустили безпілотну вантажівку. Як вона працює (відео)

Американський сервіс доставки запустив тестовий маршрут для безпілотних вантажівок

Сервіс доставки FedEx запустив перший тестовий маршрут для відпрацювання перевезень за допомогою безпілотних вантажівок, розробкою яких займається стартап Aurora. Поки що в салоні задля страховки перебуватиме водій, пише видання «24 Канал».

Автономні вантажівки називаються Paccar. Вони обладнані системами автономного водіння від компанії Aurora. Курсуватимуть поки що від Далласа до Х'юстона і назад. Загальна довжина шляху – 800 кілометрів.

Якщо випробування пройдуть успішно, мережа вантажних доставок без водіїв почне працювати до кінця 2023 року.

Під час тестових поїздок вантажівки будуть здійснювати два-три рейси на тиждень. У кабіні при цьому сидітиме водій, який спостерігатиме за роботою системи на випадок екстрених ситуацій.

Компанія сподівається виявити слабкі місця та недоліки автоновних вантажівок та виправити їх. Тривалість тестового періоду компанія не оголошує. Можливо, вона ще сама не визначилась і будуватиме плани з огляду на виявлені проблеми.

Влітку FedEx також уклала договір зі стартапом Nuro, який розробляє безпілотні електромобілі для перевезення пакетів і невеликих посилок. А також співпрацює з компанією DEKA, від якої отримала невеликого колісного робота для доставки посилок в межах декількох районів всередині міста.