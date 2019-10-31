  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Технології

    Американці придумали окуляри, що вчать концентруватися

    • Розсилка
    Стандартна ціна гаджета становить $690 США - Американці придумали окуляри, що вчать концентруватися
    Стандартна ціна гаджета становить $690 США

    Нові окуляри від Narbis не дадуть відволіктися, затемнюючи лінзи - розробники

    Американська компанія Narbis представила «розумні» окуляри, що дозволяють краще концентрувати увагу, затемнюючи лінзи.

    Про це повідомляє портал Engadget.

    «Нові розумні окуляри від Narbis не дадуть відволіктися, затемнюючи лінзи», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що «розумним» окулярам допомагають три датчики: за вухами і на голові користувача. Так, коли пристрій відзначає зниження концентрації у користувача, лінзи починають затемнюватися. Водночас у користувачів, які сконцентровані на виконанні завдання, лінзи навпаки освітлюються.

    У компанії рекомендують користуватися розумними окулярами як дітям, так і дорослим, впродовж 30 хвилин від 2 до 3 разів на тиждень.

    Стандартна ціна гаджета становить $690 США.

    США технології
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ