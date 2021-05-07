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    Американці показали новітню зброю проти дронів

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    Leonidas&nbsp;/ Фото: Epirus - Американці показали новітню зброю проти дронів
    Leonidas / Фото: Epirus

    Міністерство оборони США отримає новітню розробку, яка вміє ефективно боротися з атакою дронів

    Сучасні війни показують, що переважна більшість держав немає ефективної зброї проти безпілотної авіації. Звичайний дрон, який доступний для більшості населення, може нести значну небезпеку для людей, аеропортів, військових баз, кораблів тощо.

    У зв'язку з цим компанія Epirus створила спеціальну зброю для боротьби з безпілотними літальними апаратами. Назвали інноваційну розробку Leonidas.

    Установка буде застосовуватись, щоб збивати ворожі дрони. Завдяки технології цифрового формування променю Leonidas зможе збивати обрані цілі, не вражаючи сусідні. Або зможе розширити конус променю, щоб збити цілий рій дронів за раз.

    Інноваційна технологія дає можливість утворити захисне силове поле, через яке не зможе пройти жоден електронний пристрій.

    На демонстрації, влаштованій для Міністерства оборони США прототип Leonidas збив 66 дронів із 66, перевантаживши їхню електроніку.

    Теги: США технології
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