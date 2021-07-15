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    Американці розробили одяг, що захищає від комарів. Як він працює

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    Комарі Aedes aegypti - Американці розробили одяг, що захищає від комарів. Як він працює
    Комарі Aedes aegypti

    Вчені з США створили й протестували одяг, що захищає від укусів комарів.

    Дослідники з Університету Північної Кароліни створили й протестували одяг, що захищає від укусів комарів. Для цього вони використовували обчислювальну модель власної розробки, яка запобігла 100% укусів. Цього вдалося досягти завдяки точним даним про розміри голови та хоботка комах, що належать до виду Aedes aegypti.

    На основі цієї інформації вчені вирахували розмір пор між волокнами і товщину ниток, а потім виробили відповідну тканину. Щоб перевірити точність своєї моделі, вони провели дослід, наповнивши резервуар кров'ю і накривши його експериментальним матеріалом. Потім комарів випустили, а після цього порахували, скільки з них зуміли напитися крові.

    Видів тканини створили кілька. Одна з них, наприклад, була дуже тонкою, менше одного міліметра. Проте складалася з дуже щільних волокон, крізь які комахи просто не могли просунути хоботок.

    Другий матеріал мав пори середнього розміру – такі, щоб комар не міг просунути крізь них голову.

    Одяг, що захищає від комарів
    Одяг, що захищає від комарів

    А третій був із великими порами, але досить щільним, тому комахи все одно не могли дістатися шкіри.

    В експерименті брали участь і добровольці: вони носили одяг із різних видів тканини, через яку комарі справді не змогли дістатися тіла. Крім цього, вчені порівняли ефект своєї розробки з одягом, обробленим інсектицидами, і з'ясували, що їхня тканина краще дає раду укусам – на всі 100%.

    Через схожість Aedes aegypti з іншими видами комарів дослідники вважають, що тканина буде ефективною і проти них. Тому автори дослідження вже створили нижню білизну, сорочки з довгим рукавом та інший одяг на основі цієї тканини і планують запатентувати розробку. На їхню думку, вона стане в пригоді як військовим, так звичайним людям.

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    Джерело: 24 канал

    Теги: США технології
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    Американці розробили одяг, що захищає від комарів. Як він працює