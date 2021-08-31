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    Диктатура для дітей: Китай жорстко обмежив час на відеоігри для маленьких громадян

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    Китайські діти можуть грати у відеоігри лише три години на тиждень - Диктатура для дітей: Китай жорстко обмежив час на відеоігри для маленьких громадян
    Китайські діти можуть грати у відеоігри лише три години на тиждень
    Фото: Shutterstock

    Дітям у Китаї дозволяється грати в відеоігри лише три години на тиждень

    Не більше трьох годин на тиждень – стільки за новими правилами можуть китайські діти гратися у відеоігри. Відповідне розпорядження запровадила влада Китаю, повідомляє видання ITC.

    За новими правилами, діти до 18 років мають право запускати онлайн-ігри всього на одну годину – з 20:00 до 21:00 – в п'ятницю, суботу та неділю, а також у святкові дні. І це більш суворі обмеження в порівнянні з попередніми правилами, які дозволяли грати в ігри по півтори години майже кожен день.

    Ігрові компанії повинні обмежити онлайн-ігри за межами дозволених годин. Також вони зобов'язані мати систему перевірки імені, щоб гарантувати дотримання нових правил.

    Регулюючі органи заявляють, що вони додатково працюватимуть з батьками і школами, щоб допомогти в боротьбі з ігровою залежністю серед китайської молоді.

    Нові правила з'явилися через місяць після публікації в державних ЗМІ Китаю статті, в якій онлайн-ігри були названі «духовним опіумом». Хоча фраза була пізніше видалена, тон статті майже не залишав сумнівів у тому, що втручання держави неминуче.

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    Теги: Китай гаджет
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    Диктатура для дітей: Китай жорстко обмежив час на відеоігри для маленьких громадян