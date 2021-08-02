В Україну повертається відомий китайський виробник електроніки

На українському ринку знову буде представлено техніку китайської Honor

Бренд Honor, який покинув України влітку 2020 року, оголосив про своє повернення та повідомив про початок офіційних продажів тонких та легких ноутбуків Honor MagicBook X.

Відкриття українського офісу Honor поки не планується. Просуванням та всіма іншими аспектами буде займатись білоруська команда, повідомляє видання ITC.ua із посиланням на пресслужбу Honor Бiлорусь.

Honor MagicBook X має декілька версій. Менша оснащується екраном діагоналлю 14 дюймів і важить 1,38 кг. Товщина корпусу — 15,9 мм.

MagicBook X

Більша версія вирізняється екраном діагоналлю 15,6 дюйма та важить 1,53 кг. Товщина корпусу — 16,9 мм. В обох випадках тип матриці та роздільна здатність однакові — IPS і 1920х1080 пікселів.

В більш компактному Honor MagicBook X 14 використовується акумулятор 56 Вт⋅год. Заявлена автономність — до 13,2 години відтворення відео з роздільною здатністю Full HD або 11,3 години веб-серфінгу.

В Honor MagicBook X 15 використовується акумулятор 42 Вт⋅год, проте підтримується швидка зарядка — за годину блок живлення потужністю 65 Вт дозволить зарядити пристрій з 0 до 70%.