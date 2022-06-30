Голова Держспецзв’язку розповів про кількість кібератак РФ проти України з початку вторгнення

Кібератак стало втричі більша, ніж було за аналогічний період минулого року

До деяких кібератак росіяни готувалися багато місяців

З початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила 796 кібератак проти України. Про це розповів голова Держспецзвʼязку Юрій Щиголь в інтерв’ю Liga.net.

Щиголь пояснив, що ця кількість атак втричі більша, ніж було за аналогічний період минулого року. За словами голови Держспецзвʼязку, кількість кібератак не зменшується, проте якість – знижується.

Як пояснює голова відомства, росіянам вже не вистачає часу на підготовку атак, як це було на початку, в атаках на Viasat, Укртелеком, операторів звʼязку та всю логістику України.

«Вони готувалися завчасно і мали на це пів року-рік. Ми розуміємо, що атаку на Viasat вони готували близько року», – сказав Щиголь.

Очільник держспецзв’язку також додав, що жодна атака росіян не досягла цілей, які вони ставили перед собою. Він наводить приклад кібератак на енергетику, які мали вимкнути електроенергію на великій частині української території. Але цьому вдалося завадити. А весь захищений зв’язок, який є в Україні, було протестовано ще в середині листопада. І він працює та працюватиме, що б не говорила російська пропаганда.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що хакери атакують українських операторів і провайдерів телекомунікацій.

Також відомо, що із початку війни РФ проти України зафіксовані атаки російських хакерів проти урядів, аналітичних центрів і підприємств 42 країн-союзників України.

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