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    Девайси

    Як визначити, що комп’ютер або смартфон зламали хакери

    Значне уповільнення роботи гаджета, раптове зменшення обсягу вільної пам&rsquo;яті, а також поява спливних вікон, реклами можуть свідчити про злам гаджета - Як визначити, що комп’ютер або смартфон зламали хакери

    Значне уповільнення роботи гаджета, раптове зменшення обсягу вільної пам’яті, а також поява спливних вікон, реклами можуть свідчити про злам гаджета

    фото з відкритих джерел

    Зрозуміти, що комп’ютер або смартфон зламали хакери, можна за кількома ознаками

    Держспецзв'язку роз'яснило, як розпізнати, що комп’ютер або смартфон зламали хакери або на ньому встановлено шкідливе програмне забезпечення.

    Які «симптоми» зламу гаджета:

    • батарея дуже швидко розряджається за невисокої інтенсивності використання (у налаштуваннях пристрою можна перевіряти, які саме програми найбільше використовують заряд батареї);
    • значне уповільнення роботи гаджета;
    • часті збої в роботі комп’ютера чи смартфона. Наприклад, часті перезавантаження, раптові вимкнення;
    • раптове зменшення обсягу вільної пам’яті;
    • поява програм чи додатків, яких ви особисто не встановлювали;
    • самовільна зміна гаджетом налаштувань;
    • передання великих обсягів трафіку навіть тими програмами, які рідко використовуються;
    • самовільне включення Wi-Fi, геолокації навіть при відключенні опцій вручну;
    • отримання незрозумілих системних повідомлень;
    • самовільна робота курсора чи клавіатури.

    Як мінімізувати ризик зараження гаджета

    Фахівці радять користуватися надійними програмами-антивірусами, а також регулярно перевіряти пристрій на наявність загроз.

    Важливо також своєчасно встановлювати оновлення пристроїв (оновлення для операційних систем, програм тощо). Це забезпечує підвищення рівня безпеки та усуває виявлені недоліки системи.

    У Держспецзв'язку радять завантажувати на смартфон додатки лише з офіційних магазинів додатків Play Market для Android та App Store для iOS, періодично перевіряти їхній перелік і дозволені доступи до даних. Не менш важливо видаляти підозрілі додатки та програми, а також ті, яких не встановлювали особисто.

    Не використовуйте «зламаних» версій платних програм, особливо – з російських торентів. Вони містять вразливості. Якщо не маєте змоги купити – встановіть безплатну альтернативу.
    Відмовтесь від російських програм і сервісів.

    Також не завантажуйте файлів із невідомих джерел або від невідомих чи малознайомих відправників. Шкідливий код можуть містити навіть файли, які мають вигляд безпечних – наприклад, як файли форматів .docx, xlsx тощо.

    Якщо потрібно завантажити такий файл – перед відкриттям перевірте його антивірусом із попередньо оновленою версією вірусної бази.

    Нагадаємо, хакери атакують українських операторів і провайдерів телекомунікацій.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Як визначити, що комп’ютер або смартфон зламали хакери