Як визначити, що комп’ютер або смартфон зламали хакери

Держспецзв'язку роз'яснило , як розпізнати, що комп’ютер або смартфон зламали хакери або на ньому встановлено шкідливе програмне забезпечення.

Які «симптоми» зламу гаджета:

батарея дуже швидко розряджається за невисокої інтенсивності використання (у налаштуваннях пристрою можна перевіряти, які саме програми найбільше використовують заряд батареї);

значне уповільнення роботи гаджета;

часті збої в роботі комп’ютера чи смартфона. Наприклад, часті перезавантаження, раптові вимкнення;

раптове зменшення обсягу вільної пам’яті;

поява програм чи додатків, яких ви особисто не встановлювали;

самовільна зміна гаджетом налаштувань;

передання великих обсягів трафіку навіть тими програмами, які рідко використовуються;

самовільне включення Wi-Fi, геолокації навіть при відключенні опцій вручну;

отримання незрозумілих системних повідомлень;

самовільна робота курсора чи клавіатури.

Як мінімізувати ризик зараження гаджета

Фахівці радять користуватися надійними програмами-антивірусами, а також регулярно перевіряти пристрій на наявність загроз.

Важливо також своєчасно встановлювати оновлення пристроїв (оновлення для операційних систем, програм тощо). Це забезпечує підвищення рівня безпеки та усуває виявлені недоліки системи.

У Держспецзв'язку радять завантажувати на смартфон додатки лише з офіційних магазинів додатків Play Market для Android та App Store для iOS, періодично перевіряти їхній перелік і дозволені доступи до даних. Не менш важливо видаляти підозрілі додатки та програми, а також ті, яких не встановлювали особисто.

Не використовуйте «зламаних» версій платних програм, особливо – з російських торентів. Вони містять вразливості. Якщо не маєте змоги купити – встановіть безплатну альтернативу.

Відмовтесь від російських програм і сервісів.

Також не завантажуйте файлів із невідомих джерел або від невідомих чи малознайомих відправників. Шкідливий код можуть містити навіть файли, які мають вигляд безпечних – наприклад, як файли форматів .docx, xlsx тощо.

Якщо потрібно завантажити такий файл – перед відкриттям перевірте його антивірусом із попередньо оновленою версією вірусної бази.

Нагадаємо, хакери атакують українських операторів і провайдерів телекомунікацій.