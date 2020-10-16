LG заблокує Smart TV на «сірих» телевізорах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

LG анонсувала великий апдейт програмного забезпечення для своїх смарт-телевізорів

Зміни вступлять в силу, починаючи з 16 листопада, коли LG почне масштабне оновлення прошивки

Компанія LG заявила, що з листопада цього року почне блокувати послуги Smart TV на несертифікованих телевізорах в ряді країн, серед яких опинилася і Україна. Про це повідомляється на сайті компанії.

Компанія підготувала оновлення програмно-апаратних засобів телевізорів, автоматична установка якого на «сірі» пристрої вплине на послуги Smart TV. Після установки нового ПЗ вони «можуть бути повністю недоступні або істотно обмежені».

«У країнах СНД (Співдружності Незалежних Держав), Україні та Туркменістані, послуги Smart TV можуть бути повністю недоступні або істотно обмежені, якщо Ваш пристрій не має сертифікату на відповідність випущеної в обіг продукції вимогам технічних регламентів у вашому регіоні », - йдеться в повідомленні компанії.

Оновлення може торкнутися тільки Smart-функції і не вплине на передачу ТВ-сигналу.

Як уточнює видання AIN.UA з посиланням на компанію, поновлення торкнуться моделі телевізорів 2020 року випуску. Зміни вступлять в силу, починаючи з 16 листопада 2020 року, коли LG почне масштабне оновлення прошивки.

У компанії уточнили, що графік оновлення може бути змінений в залежності від обставин компанії, а відомості про оновлення можуть відрізнятися в залежності від моделі та країни.

Нагадаємо, що в лютому цього року Samsung почав блокувати в Україні «сірі» телевізори. Тоді виробник змінив технологію надання послуги Smart Hub \ Smart TV. У компанії підкреслили, що використання «сірих» телевізорів було неможливим і раніше, проте компанії привозили їх в Україну перепрошивати пристрою і міняли настройки в недоступному для користувача сервісному меню