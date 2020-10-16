Google тепер зможе шукати пісні за мугиканням



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Тепер для пошуку в інтернеті пісні її досить наспівати

У Google з'явилася нова функція: вона дозволяє знайти композицію, навіть якщо ви забули назву, виконавця і слова пісні, але пам'ятаєте фрагмент мелодії. Його можна просто наспівати, насвистати або промугикати й програма знайде пісню сама.

Для початку треба зайти у Google Search, натиснути мікрофон і сказати «Що це за пісня?» або натиснути кнопку «Шукати пісню». Потім треба 10-15 секунд наспівати мелодію або слова. Після цього Google запропонує вас найбільш схожі варіанти пісень.

З Google Assistant ще простіше: достатнього сказати «Окей, Google, що це за пісня?», а потім наспівати мелодію.

Для ідентифікації мелодії, технологія використовує моделі машинного навчання. Коли людина наспівує мелодію, моделі перетворять звук в цифрову послідовність, яку зіставляють з тисячами пісень, щоб знайти найбільш відповідний збіг.

Наразі функція доступна англійською мовою на iOS та більш ніж 20 мовами на Android. Google сподівається розширити її на більше мов у майбутньому.



