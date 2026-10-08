Очільник столиці Албанії записав звернення через ШІ: сам він сидить у тюрмі

Еріон Веліай заявив, що продовжить працювати з тюремної камери

Мер Тирани Еріон Веліай, який понад півтора року перебуває під вартою, звернувся до містян через відео з цифровим двійником. У ролику аватар політика звітує про роботу міської влади та обіцяє безплатні обіди для школярів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційну сторінку Еріона Веліая в Instagram та The Insider.

Відео опублікували на офіційній сторінці Веліая в Instagram, зазначивши, що його створено за допомогою штучного інтелекту. На записі цифрова копія 46-річного політика постає в синьому костюмі на тлі прапорів Албанії та муніципалітету Тирани.

У зверненні аватар згадує про будівництво шкіл, дитячих садків і ясел у столиці. Окремо він нагадує про обіцянку забезпечити школярів безплатним харчуванням.

«Я дав ще одну обіцянку, про яку не забув – харчування у школах. Мене справді закрили в цій камері, але я виконаю цю обіцянку навіть звідси», – говорить цифровий двійник мера.

Наприкінці ролика політик пояснює появу ШІ-аватара своїм ув'язненням. За його словами, особисто спілкуватися з містянами він не може, тож скористався технологією.

«Моє ув'язнення триває вже 20 місяців, і я можу привітати вас лише за допомогою штучного інтелекту. Я продовжу працювати навіть із тюремної камери», – заявляє аватар.

Відео опублікували на офіційній сторінці Веліая в Instagram, зазначивши, що його створено за допомогою ШІ скриншот: bashkiatirane / Іnstagram

Чому мер албанської столиці у в'язниці

Веліая затримали в лютому 2025 року. Албанська прокуратура, яка розслідує корупцію та організовану злочинність, висунула йому звинувачення в корупції та відмиванні коштів. Політик провину заперечує. За повідомленням AP, слідство стосувалося можливого використання щонайменше €1,1 млн державних коштів.

Після затримання Веліай передав частину повноважень заступникам, проте його статус мера став предметом окремої юридичної суперечки.

У вересні 2025 року уряд Албанії звільнив його з посади, а президент призначив на 9 листопада часткові вибори мера Тирани. Конституційний суд призупинив дію президентського указу, а 3 листопада скасував і рішення про звільнення, і призначення виборів. На думку суду, під час процедури звільнення не дотримали належних гарантій захисту прав обраного посадовця.

Через це вибори мера, заплановані на листопад 2025 року, не відбулися. Формально Веліай залишається міським головою до чергових місцевих виборів, які очікують у першій половині 2027 року.

Албанія вже вдавалася до ШІ в політиці

Історія з Веліаєм – не перший резонансний випадок застосування штучного інтелекту в політичному житті країни.

У вересні 2025 року прем'єр-міністр Еді Рама представив віртуальну чиновницю Діеллу, яку албанський уряд називає міністеркою з питань штучного інтелекту. Їй доручили цифровізацію державних процесів і державних закупівель. «Главком» писав, що пізніше Рама назвав Діеллу «вагітною» 83 ШІ-помічниками для депутатів.

Цифрові аватари використовують і політики в інших країнах, які не можуть виступати публічно. У 2023 році ув'язнений експрем'єр-міністр Пакистану Імран Хан звернувся до виборців із відео, створеного ШІ, під час кампанії своєї партії. У липні 2026 року ШІ-аватар ексглави Бразилії Жаїра Болсонару з'явився на старті президентської кампанії його сина Флавіу.

До слова, раніше «Главком» повідомляв, що політична партія Албанії «Шлях до відродження» оголосила, що її «новим лідером» стане штучний інтелект.