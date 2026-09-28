Названо три навички, які допоможуть залишатися потрібним в епоху ШІ

Експерт назвав навички, які варто розвивати попри стрімкий розвиток штучного інтелекту

Штучний інтелект дедалі активніше змінює роботу людей, однак деякі навички залишаються важливими незалежно від розвитку технологій. Про це розповідає «Главком» із посиланням на IEEE Spectrum.

Автор матеріалу Браян Дженні, засновник освітньої платформи Parsity, виділив три навички, які, на його думку, варто розвивати дітям і молодим фахівцям: писати, говорити та вміти нудьгувати.

Вміння писати

Штучний інтелект може значно посилити можливості людини, але результат залежить від того, наскільки добре користувач розуміє свою справу.

Хороший дослідник за допомогою ШІ може швидше проводити дослідження, а досвідчений програміст – швидше створювати програмне забезпечення. Водночас людина без необхідних фундаментальних знань може отримати переконливий на вигляд, але неякісний результат.

Автор також звертає увагу на поширення програм, створених за допомогою так званого vibe coding, які можуть працювати нестабільно. Подібна проблема виникає і з текстами: електронні листи та студентські роботи, створені за допомогою генеративного ШІ, дедалі частіше стають схожими один на одного.

Тому власний стиль і здатність самостійно формулювати думки стають особливо важливими.

Письмо також допомагає краще взаємодіяти зі штучним інтелектом. Чітко сформульований запит дає змогу отримати корисніший результат. Водночас технологія має допомагати людині розвивати власні ідеї, а не створювати їх замість неї.

Уміння говорити

Друга навичка – усне спілкування. Автор радить вчитися зрозуміло пояснювати власні ідеї, слухати інших, переконувати співрозмовників і не погоджуватися з ними без зайвого конфлікту.

Особисте спілкування не втрачає значення навіть тоді, коли люди дедалі більше взаємодіють через цифрові сервіси. Професійні конференції, зустрічі та спільноти залишаються важливими для обміну ідеями.

ШІ може допомогти підготувати презентацію або текст виступу, але не замінює здатність людини виступати перед аудиторією, відповідати на запитання та розуміти реакцію співрозмовників.

Вміння нудьгувати

Третя навичка – здатність залишатися наодинці зі своїми думками.

Сьогодні людині майже не доводиться нудьгувати. Якщо з'являється вільна хвилина, її можна заповнити повідомленнями, відео, соціальними мережами, подкастами або спілкуванням із чат-ботом.

Дженні радить іноді гуляти без навушників, їсти без смартфона та не намагатися заповнювати кожну паузу контентом.

Такі моменти можуть бути корисними для появи нових ідей. Постійне споживання готового контенту, навпаки, залишає менше простору для самостійного мислення.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що штучний інтелект змінює ринок праці та підвищує вимоги до працівників. Junior-позиції, на які впливає ШІ, дедалі частіше вимагають навичок, характерних для senior-фахівців. Це пов’язано з тим, що частину рутинних завдань, на яких молоді спеціалісти раніше набували досвіду, тепер можуть виконувати автоматизовані інструменти.

Водночас зростає попит на фахівців із великих даних, штучного інтелекту, машинного навчання, розробки програмного забезпечення та кібербезпеки. Роботодавцям потрібні не лише технічні знання, а й уміння аналізувати інформацію, працювати з людьми та застосовувати професійний досвід під час використання ШІ.