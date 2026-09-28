Google відправить на орбіту супутник із ШІ-чипами: його запустить SpaceX

Google перевірить, як фірмові процесори для штучного інтелекту працюватимуть в умовах космосу

Google готується відправити на низьку навколоземну орбіту прототип супутника з власними процесорами Tensor Processing Unit (TPU), призначеними для роботи зі штучним інтелектом. Запуск запланований на 1 жовтня в межах місії SpaceX Transporter-18. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Mashable.

Google випробує ШІ-чипи в космосі

Проєкт отримав назву Project Suncatcher. Його нинішній етап передбачає запуск експериментального супутника, створеного Google спільно з компанією Planet.

Основне завдання місії – з'ясувати, як TPU працюватимуть під час космічного польоту та безпосередньо на орбіті. Компанія хоче отримати дані про вплив на обладнання вібрацій і навантажень під час запуску, космічної радіації та значних перепадів температур.

Google уже проводила наземні випробування процесорів. Зокрема, компанія перевіряла їхню стійкість до радіації. Тепер частину параметрів можна буде оцінити безпосередньо в космосі.

Навіщо Google потрібен ШІ в космосі

Project Suncatcher є довгостроковим дослідницьким проєктом, який має перевірити можливість розміщення обчислювальної інфраструктури для машинного навчання на орбіті.

За задумом Google, у майбутньому супутники з TPU можна буде об'єднувати в угруповання та використовувати для виконання великих обчислювальних завдань. Однією з переваг орбіти компанія називає майже постійне сонячне освітлення: за її оцінкою, у низькій навколоземній орбіті сонячні панелі можуть отримувати до восьми разів більше сонячної енергії, ніж на поверхні Землі.

Водночас для такого проєкту залишається низка технічних проблем. Зокрема, у вакуумі немає повітряного потоку, тому тепло від процесорів потрібно відводити за допомогою радіаторів та теплових трубок.

Ще одним завданням є зв'язок між супутниками. Google планує використовувати лазерні системи для високошвидкісного обміну даними між апаратами. Випробувати таку технологію компанія планує на наступному етапі проєкту.

Наступні випробування Google запланувала на 2027 рік

Нинішній запуск є лише першим практичним випробуванням Project Suncatcher. Google наголошує, що йдеться не про запуск повноцінного орбітального дата-центру, а про перевірку роботи обладнання в реальних умовах космосу.

Наступним етапом має стати запуск двох прототипів, на яких Google планує випробувати, зокрема, лазерний зв'язок між супутниками. Компанія розраховує провести цю місію у 2027 році.

Google представила Project Suncatcher у листопаді 2025 року. Тоді компанія заявила, що досліджує можливість створення мережі супутників із сонячним живленням, оснащених власними TPU-чипами для роботи зі штучним інтелектом. У перспективі така система може використовуватися для масштабних обчислень безпосередньо в космосі.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що SpaceX розвиває Starlink Mobile – технологію, яка дає змогу смартфонам підключатися безпосередньо до супутників без традиційної наземної інфраструктури. Супутникові технології дедалі активніше використовують не лише для зв’язку, а й для передачі та обробки даних, що відкриває нові можливості для розвитку космічної інфраструктури.