Прем’єр-міністр Албанії заявив, що їхня віртуальна міністерка «вагітна 83 помічниками»
Діти віртуальної міністерки допомагатимуть парламентарям Албанії
Віртуальна міністерка Албанії Діелла, яку для уряду створили за допомогою штучного інтелекту, «вагітна 83 ШІ-асистентами». Премʼєр-міністр Албанії Еді Рама розповів, що ці асистенти мають стати помічниками для кожного члена парламенту. Вони записуватимуть важливу інформацію щодо подій у раді та інформуватмуть про це своїх парламентарів. Про це пише «Главком» із посиланням на «Shqiptarja» .
За словами Еді Рами, «83 дитини Діелли» будуть слідкувати за тим, що відбуватиметься під час засідання парламенту. ШІ помічники також робитимуть нотатки та даватимуть депутатам поради. «Сьогодні ми багато ризикували з Діеллою тут, і ми дуже добре впоралися. Тож вперше Діелла вагітна і має 83 дитини, кожна з яких буде для кожного члена нашого парламенту помічником, який братиме участь у парламентських засіданнях, відстежуватиме все, що відбувається, і буде давати пропозиції членам парламенту», – зазначив премʼєр-міністр Албанії.
Крім цього особистості ШІ асистенти повідомлятимуть парламентарям про згадки їхніх імен під час дебатів. «Наприклад, ти пішов за кавою, і забув повернутися на роботу. Коли ти повернешся, ця дитина розповість тобі, про що говорили, коли тебе не було, чи згадували твоє ім’я, і чи потрібно тобі контратакувати того, хто згадав тебе з негативних причин», – пояснив Еді Рама.
Про призначення ШІ міністерки, Албанія повідомила у вересні 2025 року та стала першою країною, яка має віртуального міністра. Діелла створена з пікселів і коду, яким керує штучний інтелект. Відповідальність віртуальної міністерки полягає в державних закупівлях.
Про подібне рішення також заявила одна з партій Японії. Політична партія «Шлях до відродження» оголосила, що її «новим лідером» стане штучний інтелект. Зокрема він стане помічником аспіранта Кокі Окумура, який виграв внутрішньопартійні вибори.
