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Apple готує новий гаджет із Siri: що відомо з витоків

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Apple готує новий гаджет із Siri: що відомо з витоків
Розробники працюють над пристроєм, який може стати центром розумного будинку
фото: з відкритих джерел

Компанія тестує домашній хаб із дисплеєм, камерою та мікрофонами, який може стати центром керування розумним будинком

Apple тестує новий пристрій для дому, робота якого буде тісно пов’язана з оновленою Siri та функціями штучного інтелекту. Гаджет уже випробовують працівники компанії у власних домівках, а його вихід може відбутися до кінця 2026 року, пише журналіст Bloomberg Марк Гурман.

Про це передає «Главком» із посиланням на Engadget.

Що відомо про пристрій

Новинка проходить усередині Apple під кодовою назвою J490. За даними джерел, пристрій матиме невеликий дисплей, камеру, мікрофони та постійне підключення до Wi-Fi.

Його можна буде встановити на підставку або закріпити на стіні. За дизайном гаджет нагадуватиме компактний розумний дисплей на кшталт Amazon Echo Show або Google Nest Hub.

Інтерфейс пристрою поєднає елементи різних операційних систем Apple – iOS, tvOS та watchOS. Він також зможе синхронізуватися з iPhone, зокрема під час налаштування та виконання окремих завдань.

Siri стане центром роботи

Головною функцією домашнього хаба буде оновлена Siri зі штучним інтелектом. Через голосові команди користувач зможе шукати інформацію, запускати музику та подкасти, знаходити фотографії, а також виконувати дії в застосунках «Календар» і «Нотатки».

На екрані також будуть доступні віджети, годинник та інша персоналізована інформація.

Окремою функцією стане камера. Вона зможе розпізнавати людину перед пристроєм і показувати персональний контент – наприклад, її календар, нотатки, новини, музику та подкасти.

Коли Apple може показати новинку

Про плани Apple створити такий домашній пристрій відомо ще з 2022 року. Його запуск раніше відкладали через проблеми з розвитком Apple Intelligence та Siri.

Точної дати презентації нового хаба наразі немає. Водночас останні витоки вказують, що Apple може випустити пристрій до кінця 2026 року.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що Apple планує оновити формат своїх магазинів. Зокрема, компанія хоче повернути окремі стійки Genius Bar, створити спеціальні зони для отримання онлайн-замовлень і занять Today at Apple, а також відмовитися від великих відеостін.

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Теги: технології Apple штучний інтелект

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