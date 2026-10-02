Головні музичні прем'єри тижня. Українські зірки підкорили мережу кліпами-ШІ (відео)

Брежнєва, Жадан, MamaRika, Зібров та інші зірки випустили нові пісні

Цього тижня українські артисти представили низку нових пісень і кліпів, деякі з них було створено за допомогою штучного інтелекту. Також глядачів здивували Віра Брежнєва та Alekseev, які заспівали у дуеті. Більше подробиць про музичні прем'єри цього тижня розповів «Главком».

Павло Зібров – «Чаклунка»

Народний артист України Павло Зібров презентував нову пісню «Чаклунка», яку присвятив своїй дружині Марині. «У житті кожного чоловіка рано чи пізно з’являється та сама чаклунка, яка його причаровує. Одним лиш поглядом до себе назавжди його приковує. І під її чарами йому так добре, що він уже й не тікає, бо вона буденність у казку перетворює, а він – не нарікає. У моєму житті така чаклунка теж є. І ви її добре знаєте – це моя Марина», – зазначив співак.

Однак кліп створили за допомогою ШІ, що дало Павлу Зіброву та його дружині повернутися в молоді роки, коли вони тільки познайомилися. У відео артист показав, як саме відбулося його знайомство з дружиною та як їй вдалося його причарувати.

Павло Зібров – «Чаклунка»

«Хочу показати вам нашу історію трохи інакше. У цьому відео завдяки сучасним технологіям ми повертаємося на багато років назад – у той час, коли ми були молодими, а наша історія кохання тільки починалася. На вас чекають несподівані сюжетні повороти, зустріч двох молодих людей і та сама жінка, яка колись мене зачарувала», – розповів Зібров.

MamaRika – «Матріархат»

Співачка MamaRika також цього тижня випустила нову пісню із назвою «Матріархат». Кліп до нового треку співачка також створила за технологіями штучного інтелекту.

У пісні Мамаріка співає про матріарха, що й демонструє у своєму кліпі, однак з гумором та іронією. «Це трек про сучасну жінку, яка не просить дозволу бути собою, а сама визначає, як хоче жити й будувати стосунки. Її матріархат – це про свободу вибору, власні правила, де немає місця негідним поруч із нею, де вона має право в будь-який момент сказати: «я взяла тебе в прокат» і піти далі, не озираючись. Саме тому цей трек так потрібен кожній з нас!» – йдеться в описі до кліпу.

MamaRika – «Матріархат»

Latexfauna – «Kazhan»

Гурт Latexfauna представив пісню «Kazhan», свій перший трек із майбутнього альбому AstroPunk. Разом із композицією музиканти випустили кліп про «пригоди хасидів в Умані».

Артисти зняли іронічний кліп, за сюжетом їм не дають проходу шанувальниці. Щоб гурт не впізнали, музиканти замаскувалися маскуються під хасидів. Проте дівчата всеодно впізнали музикантів і почали за ними бігти містом. Однак зрештою гурт забирає НЛО.

Latexfauna – Kazhan

Зокрема, у мережі глядачі з гумором оцінили кліп гурту:

«Нарешті світ дізнається, що насправді відбувається в Умані на Рош га-Шана».

«Відеоряд шикардосний! Висвітлює щоденні пригоди хасидів в Умані».

«Це ж треба мати таке відмінне почуття гумору, іронію, легкий стьоб і синергію команди, щоб створити такий крутий продукт! Ви реально унікальні! Супер!»

Сергій Жадан та Євген Турчинов – «Серпень»

Сергій Жадан і музикант Євген Турчинов записали спільну пісню «Серпень», кліп до пісні зʼявився в мережі 1 жовтня. За словами Турчинова, після прочитання вірша Жадана він одразу зрозумів, що текст має стати піснею. «Зараз я пишу сольний альбом і постійно знаходжуся в творчому пошуку. Прочитавши цей вірш Сергія, я відразу зрозумів, що він стане піснею. Не секрет, що це – не перша наша спільна робота, але для мене ця пісня має особливе значення, оскільки вона доповнить мою дебютну платівку своїм ліричним, серпневим звучанням», – зазначив Турчинов.

Сергій Жадан та Євген Турчинов – «Серпень»

Тож кліп до пісні переносить глядача у серпневий Київ. У кадрі з’являються закохані пари, кини, а також самі Жадан і Турчинов, які виконують пісню в авто. «Пісня «Серпень» – світлий і дуже теплий спомин про час, який минає, і про близьких нам людей. Нам хотілося зробити ліричну, медитативну пісню, наповнену любовʼю і надією», – прокоментував Жадан.

Віра Брежнєва та Alekseev – «Ти і Я!»

Співачка Віра Брежнєва та виконавець Alekseev випустили спільний трек. Артисти показалися у кліпі разом, де були головними героями. Вони зіграли закохану пару та заспівали в дуеті. «Ця пісня – про абсолютне світло і про те відчуття, коли два голоси й дві душі стають єдиним цілим. У ній немає традиційного для лірики смутку чи болю», – пояснила Віра Брежнєва.

Водночас Alekseev зазначив, що пісня «Ти і Я» розповідає про злиття двох стихій, яке перероджується у кохання.

Віра Брежнєва та Alekseev – «Ти і Я!»

Нагадаємо,«Главком» детально розповідав про прем'єри кліпів минулого тижня. Зокрема, Святослав Вакарчук та Jerry Heil вразили неочікуваним дуетом, Ірина Білик заспівала з Анною Буткевич, Позитив зняв кліп про Київ, а гурт «Антитіла» випустив нову пісню.