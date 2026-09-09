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Українські суди винесли 18 вироків у справах про шахрайські колцентри

Ольга Джоган
glavcom.ua
Ольга Джоган
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Українські суди винесли 18 вироків у справах про шахрайські колцентри
Один із викритих шахрайських кол-центрів на Дніпропетровщині
Фото: Прокуратура України

Лише у двох випадках засуджені реально отримали тюремні строки

Від початку 2022 року в Україні зафіксували щонайменше 18 судових вироків у справах, пов'язаних із діяльністю шахрайських колцентрів. У цих рішеннях фігурують 27 обвинувачених, свідчать дані пошуковика по судовому реєстру «Бабуся», передає «Главком».

Йдеться про провадження за статтями Кримінального кодексу України щодо шахрайства, створення злочинної організації та несанкціонованого втручання в роботу комп'ютерів, систем і мереж.

Найбільше таких судових рішень припало на останній період. У 2026 році від початку року вже винесли п'ять вироків. Це стільки ж, скільки було за весь 2024 рік.

Динаміка вироків у справах про шахрайські кол-центри
Динаміка вироків у справах про шахрайські кол-центри
Фото: Опендатабот

Для порівняння, у перший рік повномасштабного вторгнення суд виніс лише один вирок у справі, пов'язаній із шахрайським колцентром. Загалом кількість таких рішень поступово зростає.

Водночас сам факт призначення позбавлення волі не означає, що засуджений фактично опинився за ґратами.

Із 18 судових рішень позбавлення волі формально призначили у 14 випадках. Проте реальні тюремні строки отримали лише двоє засуджених. Один із них має провести у в'язниці п'ять років, інший – вісім.

У ще 12 випадках суди звільнили засуджених від відбування покарання з випробуванням. Тобто призначені строки позбавлення волі фактично не відбуваються у місцях несвободи за умови виконання визначених судом вимог.

Ще один обвинувачений отримав два роки обмеження волі. Таке покарання передбачає перебування у виправному центрі без повної ізоляції від суспільства.

У трьох інших випадках суди призначили штрафи. Їхній розмір становив від 51 до 68 тисяч гривень.

Таким чином, серед 18 вироків лише два передбачали реальне ув'язнення. У більшості випадків, де суд призначав позбавлення волі, покарання замінювали фактичним відбуванням строку з випробуванням.

Покарання у справах про шахрайські кол-центри
Покарання у справах про шахрайські кол-центри
Фото: Опендатабот

Відрізняється і географія таких справ. Понад половину всіх вироків – 10 із 18 – винесли суди Дніпропетровської області.

Ще по два судові рішення припадає на Харківську, Одеську та Закарпатську області. Один вирок виніс суд у Києві, ще один – суд на Київщині.

Загалом у проаналізованих рішеннях фігурують 27 обвинувачених. Справи стосуються різних видів злочинної діяльності, пов'язаної з роботою шахрайських колцентрів, зокрема заволодіння коштами громадян, організації злочинних груп та незаконного втручання в роботу інформаційних систем.

Дані щодо вироків наведені за інформацією пошуковика по судовому реєстру «Бабуся». Йдеться про судові рішення, виявлені від початку 2022 року, тому статистика може не охоплювати всі справи, пов'язані з діяльністю шахрайських колцентрів.

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Теги: прокуратура статистика засуджені вирок

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