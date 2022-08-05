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Південна Корея запустила апарат Korea Pathfinder: буде досліджувати Місяць (відео)

Тетяна Кушнерик
Сьогодні, 08:27 glavcom.ua
Південна Корея запустила апарат Korea Pathfinder: буде досліджувати Місяць (відео)
Південна Корея прагне приєднатися до дев'яти країн, які працюють над проєктом Artemis
spaceexplored.com

Пристрій призначений для випробувань космічного Інтернету 

Південна Корея запустила свій перший місячний орбітальний апарат у п'ятницю і планує посадити автоматичну станцію на Місяць до 2030 року. Про це повідомляє Reuters.

Місячний орбітальний апарат Korea Pathfinder запущений на ракеті SpaceX Falcon 9 зі станції космічних сил США на мисі Канаверал у Флориді. Спочатку запуск був запланований на минулу середу, але був відкладений через невстановлену проблему з технічним обслуговуванням ракети SpaceX.

Якщо запуск пройде успішно, то Південна Корея стане сьомим у світі дослідником Місяця і четвертим в Азії після Китаю, Японії та Індії.

Південна Корея прагне відправити зонд на місяць до 2030 року і приєднатися до дев'яти країн, які працюють над проєктом Artemis, спрямованим на повернення на місяць до 2024 року.

678-кілограмовий апарат вийде на орбіту Місяця в грудні, перш ніж почати річну спостережну місію, включаючи пошук місця посадки й тестування космічних інтернет-технологій. 

Нещодавно Китай запустив найбільший космічний апарат у своїй історії. Також відомо, що Китай має намір у 2026-му році відправити непілотовану космічну місію до Венери. 

Тим часом Росія відмовляється від польотів на Місяць заради війни.

Нагадаємо, Росія має намір на замовлення Ірану підняти на орбіту розвідувальний супутник, який спершу використовуватиметься для стеження за Україною.

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Теги: Південна Корея космос США

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