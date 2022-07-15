Китай готує політ на Венеру

Над власними місіями до Венери зараз працюють у НАСА та Європейському космічному агентстві

Космічна місія запланована на 2026 рік

Китай має намір у 2026-му році відправити непілотовану космічну місію до Венери. Про це пише Space.com

«Місія, яка називатиметься Vоісе, вирушить до найспекотнішої та найяскравішої планети Сонячної системі у 2026 році та прибуде на її орбіту в 2027», – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що літальний апарат перебуватиме за 350 км від поверхні Венери, вивчаючи її геологічну еволюцію, термальні та хімічні процеси в атмосфері, а також можливу наявність будь-яких форм життя.

Видання наголошує, що місія ще не схвалена остаточно владою Китаю та наразі розглядається серед кількох інших проєктів з точки зору бюджету, готовності технологій та графіка пусків.

Додамо, що над власними місіями до Венери зараз працюють у НАСА та Європейському космічному агентстві. Окрім цього, американська компанія RocketLab має намір запустити приватну місію до Венери вже наступного року.

Нагадаємо. раніше стало відомо, що Європейське космічне агентство готується до місії на Венеру.

Тим часом Росія відмовляється від польотів на Місяць заради війни.

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