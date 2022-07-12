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    Технології

    «Джеймс Вебб» сфотографував найвіддаленіші глибини Всесвіту

    НАСА опублікувало перше повноцінне фото з телескопа&nbsp;&laquo;Джеймс Вебб&raquo; - «Джеймс Вебб» сфотографував найвіддаленіші глибини Всесвіту
    НАСА опублікувало перше повноцінне фото з телескопа «Джеймс Вебб»
    фото: NASA

    знімок став найглибшим та чіткішим інфрачервоним зображенням Всесвіту на сьогоднішній день

    Космічний телескоп «Джеймс Вебб» під час тестування зробив знімок далекого космосу. Учені кажуть, що це одне з найглибших зображень Всесвіту. Про це повідомляє Space.com.

    Зазначається, що знімок став найглибшим та чіткішим інфрачервоним зображенням Всесвіту на сьогоднішній день.

    «Цей шматочок величезного всесвіту покриває ділянку неба розміром приблизно з піщинку, яку хтось на Землі тримає на відстані витягнутої руки», – уточнили там.

    Кадр є композицією з зображень з різними довжинами хвиль. На ньому показано скупчення галактик SMACS 0723 на відстані 4,6 мільярда світлових років.

    Зображення отримали за допомогою камери NIRCam, яка працює у ближньому інфрачервоному діапазоні. Це композиція фото на різних довжинах хвиль, які збирали протягом 12 з половиною годин.

    Перше тестове зображення з Джеймса Вебба було опубліковано 8 липня. Такі зображення вважаються технічними та на Землю зазвичай не передаються, але через розширення можливостей пропускних даних фахівці вирішили зберегти та опублікувати знімки.

    Ввечері 12 липня NASA обіцяє опублікувати решту фото з першої наукової серії знімків «Джеймса Вебба».

    Теги: космос NASA
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    «Джеймс Вебб» сфотографував найвіддаленіші глибини Всесвіту