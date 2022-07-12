«Джеймс Вебб» сфотографував найвіддаленіші глибини Всесвіту
знімок став найглибшим та чіткішим інфрачервоним зображенням Всесвіту на сьогоднішній день
Зазначається, що знімок став найглибшим та чіткішим інфрачервоним зображенням Всесвіту на сьогоднішній день.
«Цей шматочок величезного всесвіту покриває ділянку неба розміром приблизно з піщинку, яку хтось на Землі тримає на відстані витягнутої руки», – уточнили там.
Кадр є композицією з зображень з різними довжинами хвиль. На ньому показано скупчення галактик SMACS 0723 на відстані 4,6 мільярда світлових років.
Зображення отримали за допомогою камери NIRCam, яка працює у ближньому інфрачервоному діапазоні. Це композиція фото на різних довжинах хвиль, які збирали протягом 12 з половиною годин.
Перше тестове зображення з Джеймса Вебба було опубліковано 8 липня. Такі зображення вважаються технічними та на Землю зазвичай не передаються, але через розширення можливостей пропускних даних фахівці вирішили зберегти та опублікувати знімки.
Ввечері 12 липня NASA обіцяє опублікувати решту фото з першої наукової серії знімків «Джеймса Вебба».