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    Телеком

    Telegram запустив оновлення і представив платну підписку

    Telegram представив платну преміум-підписку - Telegram запустив оновлення і представив платну підписку
    Telegram представив платну преміум-підписку
    фото з відкритих джерел

    Всі наявні функції залишаються безплатними для всіх

    Telegram випустив чергове оновлення і представив платну преміумпідписку, вартість якої становитиме близько 8 доларів. Про це повідомляєється в блозі компанії.

    Після оформлення підписки Telegram практично всі ліміти в додатку збільшуються вдвічі.

    Так, у разі її придбання у користувачів будуть наступні можливості:

    • Завантаження в додаток файлів об'ємом до 4 ГБ
    • Прискорене завантаження
    • Подвоєння всіх лімітів, серед яких: кількість підписок на канали, кількість створених папок і чатів, кількість закріплених чатів і збережених обраних наліпок.
    • Розпізнавання голосових повідомлень текстом
    • Унікальні наліпки з повноекранними анімаціями
    • Ексклюзивні реакції на повідомлення
    • Розширені можливості управління чатами
    • Постійно активні відеоаватари
    • Значок Premium-передплатника
    • Нові іконки програми для головного екрану
    • Відключення реклами в паблік.

    У компанії при цьому заявили, що всі наявні функції залишаються безплатними для всіх.

    «Більш того, навіть ті, у кого немає Telegram Premium, зможуть отримати деякі переваги, доступні власникам підписки. Наприклад, всі користувачі можуть завантажувати дуже великі файли і переглядати наліпки, відправлені передплатниками, а також приєднуватися до раніше доданих ексклюзивних реакцій на повідомлення, збільшуючи лічильник поруч з ними», – йдеться в повідомленні.

    Теги: технології Telegram соціальні мережі мессенджер
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    Telegram запустив оновлення і представив платну підписку