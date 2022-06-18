В Україні запрацює нова система оповіщення населення про загрози

Приймати повідомлення від системи Cell Broadcast можуть переважно мобільні телефони, які вироблено після 2019 року

Нова система оповіщення працюватиме завдяки технології Cell Broadcast

В Україні триває тестування нової системи оперативного інформування населення про надзвичайні ситуації за допомогою операторів мобільного зв’язку «Київстар», Vodafone та lifecell. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Нова система оповіщення працюватиме завдяки технології Cell Broadcast, яка має значні переваги над SMS-інформуванням: швидше отримання сповіщень, гнучкість у виборі локацій для інформування, наявність звукового сигналу навіть якщо звук на смартфоні абонента вимкнено.

На першому етапі, з 15 червня, відбуваються розсилки лише тестових повідомлень у Полтавській та Вінницькій областях для перевірки роботи системи. Зміст тестового повідомлення: «ДСНС України. Тестування системи інформування населення. Докладніше: https://dsns.gov.ua/test». Повідомлення не пов’язане із виникненням реальної надзвичайної ситуації й не вимагає дій зі сторони громадян.

Як працює нова система оперативного інформування

Нова система інформування буде працювати завдяки технології Cell Broadcast, яка має значні переваги над SMS-інформуванням:

повідомлення передаються набагато швидше;

повідомлення надходитимуть абонентам мобільних операторів, які перебувають у радіусі дії обраних базових станцій мобільного зв’язку. Тобто ДСНС може відправляти інформацію жителям конкретного населеного пункту, області або по всій Україні, в залежності від ситуації;

звуковий сигнал про надходження повідомлення буде навіть у тому випадку, якщо звук на телефоні вимкнений, щоб на сповіщення обов’язково звернули увагу та реагували відповідно до інструкцій та порад щодо дій у різних загрозах.

Які телефони підтримують ці сповіщення

Приймати повідомлення від системи Cell Broadcast можуть переважно мобільні телефони (смартфони), які вироблено починаючи з 2019 року, та які мають операційну систему Android версії 11 та вище або iOS від версії 14.5. У майбутньому перелік моделей смартфонів, які зможуть отримувати такі повідомлення, розширюватиметься.

Як переконатися у тому, що такі сповіщення надходитимуть

Спочатку перевірте, чи активна ваша SIM-карта, та чи є мережа мобільного оператора. Якщо увімкнено режим «У літаку», то вимкніть його, щоб отримувати сповіщення.

Зверніть увагу на версію операційної системи. Для Android це має бути версія 11 або вище, а для iOS – від версії 14.5. Якщо можете, то оновіть версію операційної системи.

Рекомендується перевірити, що отримання сповіщень увімкнено у налаштуваннях смартфона. В залежності від виробника, налаштування отримання екстрених оповіщень можуть бути у розділі «Сповіщення» (Samsung, iPhone, OnePlus), «Звук та вібрація» (Huawei), «Безпека та паролі» (Xiaomi).

Як керувати отриманням сповіщень у телефоні

Отриманням деяких сповіщень можна керувати, вмикати та вимикати. В залежності від виробника пристрою, налаштування можуть бути у розділі «Сповіщення» (Samsung, iPhone, OnePlus), «Звук та вібрація» (Huawei), «Безпека та паролі» (Xiaomi). Вони можуть називатися «Екстрені оповістки» для iPhone, «Надзвичайні загрози» та «Серйозні загрози» для телефонів з ОС Android.

ДСНС переконливо не рекомендує громадянам відключати отримання сповіщень про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації, про повітряну тривогу, адже від своєчасного отримання цієї інформації може залежати життя людей.