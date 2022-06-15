Як розпізнати фейкового чат-бота у Telegram

Якщо виявлено бота, якого у базі немає, необхідно повідомити про нього до Кіберполіції

В України запустили спеціальний сервіс для перевірки чат-ботів. Про це повідомила пресслужба Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Telegram.

У Центрі попередили, що ворог може створювати псевдоботів та ботів-двійників, через які може поширювати дезінформацію або збирати дані.

«Користуєтесь чат-ботами у Telegram, наприклад, щоб повідомити про пересування ворожої техніки або ж за мить дізнатись, як діяти у надзвичайній ситуації? На жаль, не всі вони надійні», – ідеться у повідомленні.

Щоб цьому завадити, запущено інструмент для перевірки чат-ботів на сайті Dovidka.info.

Для того перевірити чи справжній ваш чат-бот зайдіть на сайт та впишіть у пошуку назву бота, якого слід перевірити. Якщо виявлено бота, якого у базі немає, необхідно повідомити про нього до Кіберполіції.

Нагадаємо, 9 червня в Україні запустили британський додаток GoodSAM, де медики «швидкої» будуть бачити геолокацію пацієнта та зможуть за потреби підтримувати з ним відеозв’язок. Крім того, за допомогою GoodSAM можна створити базу волонтерів екстреної меддопомоги та координувати їхню діяльність.

Разом з тим у додатку «Дія» з'явилася нова послуга – «усиновлення». Заявку на первинну консультацію можна подавати з 1 червня.

Також «Дія» запустила нову послугу для підприємців.