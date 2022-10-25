У роботі WhatsApp стався глобальний збій 

Месенджер не відправляє та не показує повідомлення користувачам

86% користувачів сьогодні мають труднощі з WhatsApp

У різних країнах світу 25 жовтня спостерігаються проблеми із роботою популярного месенджера WhatsApp, інформує Downdetector. Користувачі скаржаться на неможливість відправити повідомлення, а також проблеми при підключенні до сервера та в роботі програми та сайту.

За даними інтернет-порталу, жителі Украхни, США, Іспанії, Єгипту, Ізраїлю, Швейцарії та інших країн не можуть надсилати та отримувати повідомлення за допомогою програми WhatsApp.

«Приблизно 86% користувачів мають труднощі з відправкою тексту», – сказано в офіційному релізі.

Програмісти розпочали з'ясування обставин глобального збою.



Як відомо, WhatsApp належить компанії Meta.