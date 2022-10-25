Головна Техно Телеком
search button user button menu button

У роботі WhatsApp стався глобальний збій 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
У роботі WhatsApp стався глобальний збій 
Месенджер не відправляє та не показує повідомлення користувачам 
фото з відкритих джерел

86% користувачів сьогодні мають труднощі з WhatsApp 

У різних країнах світу 25 жовтня спостерігаються проблеми із роботою популярного месенджера WhatsApp, інформує Downdetector. Користувачі скаржаться на неможливість відправити повідомлення, а також проблеми при підключенні до сервера та в роботі програми та сайту.

За даними інтернет-порталу, жителі Украхни, США, Іспанії, Єгипту, Ізраїлю, Швейцарії та інших країн не можуть надсилати та отримувати повідомлення за допомогою програми WhatsApp.

У роботі WhatsApp стався глобальний збій  фото 1

«Приблизно 86% користувачів мають труднощі з відправкою тексту», – сказано в офіційному релізі. 
 Програмісти розпочали з'ясування обставин глобального збою. 
  
Як відомо, WhatsApp належить компанії Meta.

Теги: інтернет соціальні мережі

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фіксуються перебої у роботі базових станцій мобільних операторів
Держспецзв'язку попередило про перебої з мобільним зв'язком та інтернетом
10 жовтня, 14:48
У низці областей України зафіксовані збої доступу до інтеренту
Після ракетних атак у деяких областях виникли проблеми з інтернетом
22 жовтня, 18:22
Російський провайдер відключився від Херсона
Хороша звістка з Херсона: в окупованому місті зник російський інтернет (фото)
22 жовтня, 23:29

Телеком

У роботі WhatsApp стався глобальний збій 
У роботі WhatsApp стався глобальний збій 
Після ракетних атак у деяких областях виникли проблеми з інтернетом
Після ракетних атак у деяких областях виникли проблеми з інтернетом
Бот у поміч. Енергетик пояснив, як точно дізнатися час відключення світла
Бот у поміч. Енергетик пояснив, як точно дізнатися час відключення світла
Українці почали масово отримувати повідомлення з пропозиціями роботи: у чому їх загроза
Українці почали масово отримувати повідомлення з пропозиціями роботи: у чому їх загроза
З’явився чатбот, який сповіщатиме про енергетичну небезпеку
З’явився чатбот, який сповіщатиме про енергетичну небезпеку
Як не потрапити на гачок інтернет аферистів: поради Держспецзв’язку
Як не потрапити на гачок інтернет аферистів: поради Держспецзв’язку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
266K
Головне за ніч: білоруси вже на території України, Байдена закликають до переговорів з РФ
36K
Путін образився на Макрона та Шольца: Пєсков назвав причину
28K
Не Тихановська. Депутатка пояснила, кого Україна вважає реальною білоруською опозицією
26K
Соратник Путіна у шкіряному пальті навідався на танковий завод (відео)
23K
Віддати Крим та Донбас РФ? Американська експертка пояснила роль Ілона Маска в іграх Путіна
19K
Для чого рашисти збирають нові сили на території Білорусі – оцінка генерала

Новини

Окупанти мінують берегову лінію Дніпра на Херсонщині – Генштаб
Сьогодні, 07:17
Пригожин створює військову структуру, що може стати загрозою Путіну – ISW
Сьогодні, 07:03
Новий скандал з Червоним Хрестом та арешт Богуслаєва. П'ять головних новин 24 жовтня
Вчора, 21:20
Лукашенко збирає інформацію про потенційних призовників
Вчора, 08:07
Україна завдала 11 авіаударів по базах окупантів – Генштаб
Вчора, 07:30
«Лінія Вагнера» розколює Кремль – ISW
23 жовтня, 09:09

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту