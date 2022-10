Хороша звістка з Херсона: в окупованому місті зник російський інтернет (фото)

В окупованому Херсоні майже повністю зник інтернет. Про це свідчать дані експертної групи NetBlocks, яка відслідковує роботу інтернету в різних країнах.

«Поточні метрики показують, що мережі в Херсоні, Україна, які були перенаправлені до Росії через російсько-кримського інтернет-провайдера «Міранда», відключилися», – йдеться в повідомленні.

⚠️ Confirmed: Live metrics show that networks in #Kherson, Ukraine, which had been rerouted to Russia via Russian-Crimean internet provider Miranda, have fallen offline; the incident comes as occupying authorities order residents to evacuate 📉



