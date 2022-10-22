Хороша звістка з Херсона: в окупованому місті зник російський інтернет (фото)
Російсько-кримський інтернет-провайдер «Міранда» відключився від Херсона
В окупованому Херсоні майже повністю зник інтернет. Про це свідчать дані експертної групи NetBlocks, яка відслідковує роботу інтернету в різних країнах.
«Поточні метрики показують, що мережі в Херсоні, Україна, які були перенаправлені до Росії через російсько-кримського інтернет-провайдера «Міранда», відключилися», – йдеться в повідомленні.
⚠️ Confirmed: Live metrics show that networks in #Kherson, Ukraine, which had been rerouted to Russia via Russian-Crimean internet provider Miranda, have fallen offline; the incident comes as occupying authorities order residents to evacuate 📉— NetBlocks (@netblocks) October 22, 2022
📰 Report: https://t.co/S0qJQ7CJD3 pic.twitter.com/WWgeq8YyzW
Нагадаємо, що російські окупанти продовжують тікати з Херсона. Почали вивозити майно та документи з міста.
Як повідомлялося, 21 жовтня Збройні сили України стабілізували ситуацію у шести деокупованих селах Херсонської області.
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