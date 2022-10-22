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Після ракетних атак у деяких областях виникли проблеми з інтернетом

Надія Клочко
glavcom.ua
Після ракетних атак у деяких областях виникли проблеми з інтернетом
У низці областей України зафіксовані збої доступу до інтеренту
фото з відкритих джерел

Найсерйозніші збої в роботі інтернету виникли у Миколаївській і Хмельницькій областях

У суботу, 22 жовтня, російські війська завдали чергового ракетного удару по областях України. Внаслідок атаки були зафіксовані проблеми з доступом до інтернету. Про це повідомляє експертна група NetBlocks.

«Дані в реальному часі показують збої в інтернеті на півдні України, що відповідає новим російським ракетним атакам сьогодні вранці по критичній інфраструктурі», – йдеться у повідомленні.

Найсильніше постраждали Миколаївська і Хмельницька області. Також були зафіксовані проблеми з інтернетом в Рівному, Луцьку, Житомирі, Кіровоградській та Черкаській областях та в Одесі.

Після ракетних атак у деяких областях виникли проблеми з інтернетом фото 1

Як відомо, сьогодні, 22 жовтня 2022 року, російські війська загалом випустили по Україні 36 ракет, але більшу частину вдалося збити.

Нагадаємо, уранці 22 жовтня з’явилися повідомлення про вибухи та перебої зі світлом у Рівненській області. Згодом влада підтвердила інформацію про приліт.

Крім того, сьогодні вибухи чули львів’яни. В області працювала ППО. У Хмельницькій області вранці теж було чути вибухи. Місто Хмельницький залишилося без електрики.

Також у суботу, 22 жовтня, вранці під час повітряної тривоги прогримів вибух в Одеській області. Радник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав не поширювати неперевірену інформацію і перебувати в укриттях.

Близько 8:30 під час масштабної повітряної тривоги на Київщині прогриміли вибухи. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, в області працює ППО.

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Теги: війна обстріл інтернет ракета

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