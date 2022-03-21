Гуманітарні коридори: скільки людей виїхало 21 березня

Всього сьогодні гуманітарними коридорами врятувалися та були евакуйовані 8 057 людей

З восьми погоджених гуманітарних коридорів працювало сім

Незважаючи на всі спроби російських окупантів все зірвати, гуманітарні коридори все ж таки працюють та рятують тисячі життів. Про це повідомила віце-прем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час брифінгу.

Всього сьогодні гуманітарними коридорами врятувалися та були евакуйовані 8 057 людей.

Донецька область:

З Маріуполя до міста Запоріжжя сьогодні дісталися 3 007 маріупольців. Усім надається необхідна допомога у місті Запоріжжя.

Сьогодні до міста Бердянськ дісталися 26 автобусів

Складнощі, які створюють окупаційні війська на блок-постах по маршруту до Маріуполя, нажаль, не дозволяють автобусам швидко дістатися до місць збору людей

Евакуація з міст Бердянськ, населених пунктів Мангушської ОТГ, зокрема селища Мелекіно, та селища Нікольське відбудеться завтра зранку з 9.00 до 11.00

З міста Запоріжжя також будуть направлено ще 27 великих автобуси по маршруту

«Вирішуємо питання для доставки завтра додаткового обєму пального до Бердянська, щоб продовжити безоплатно заправляти машини маріупольців. В Бердянську продовжують працювати штаби, де маріупольцям надається уся необхідна допомога: харчування, медична допомога, місця для відпочинку», – заявила Верещук.

Київська область:

по маршруту з селища Велика Димерка до Броварів вдалося вивести більше 4 370 людей – до автобусів для евакуації приєдналася велика кількість приватних авто.

по маршруту з Бучі і Ворзеля було евакуйовано 380 людей, а також доставлено гуманітрану допомогу у вигляді продуктів, медикаментів і одягу

з села Козаровичи до міста Вишгород евакуація не відбулася – окупаційні війська обстріляли колону і не дозволили людям вийти

Луганська область:

по гуманітарному коридору з міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк та Гірське до міста Бахмут було евакуйовано 300 людей. Крім цього в ці населені пункти було доставлено більше 200 тон гуманітраної допомоги.

«Сьогодні було звільнено наших водіїв і екіпаж швидкої допомоги, які вчора намагалися доставити гуманітрану допомогу до міста Вовчанськ Харківської області. Це дійсно хоробрі люди, які мужньо виконують свій громадянський обовязок в умовах війни. Як і всі інші водії автобусів, вантажівок, рятівники з ДСНС, екіпажі машин швидкої допомоги, поліцейські. Вони свідомо йдуть на ризик своєму життю і кожного дня допомагають нашим людям вибиратися з міст, де ведуться бойові дії», – зазначила Верещук.

Нагадаємо, росіяни вивозять маріупольців до РФ: названо вулиці, з яких ворог викрадає людей.

Напередодні евакуювали понад 6,5 тис. українців.

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