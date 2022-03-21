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    Гуманітарні коридори: скільки людей виїхало 21 березня

    Всього сьогодні гуманітарними коридорами врятувалися та були евакуйовані 8 057 людей - Гуманітарні коридори: скільки людей виїхало 21 березня
    Всього сьогодні гуманітарними коридорами врятувалися та були евакуйовані 8 057 людей
    фото з відкритих джерел

    З восьми погоджених гуманітарних коридорів працювало сім

    Незважаючи на всі спроби російських окупантів все зірвати, гуманітарні коридори все ж таки працюють та рятують тисячі життів. Про це повідомила віце-прем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час брифінгу.

    Всього сьогодні гуманітарними коридорами врятувалися та були евакуйовані 8 057 людей.

    Донецька область:

    З Маріуполя до міста Запоріжжя сьогодні дісталися 3 007 маріупольців. Усім надається необхідна допомога у місті Запоріжжя.

    Сьогодні до міста Бердянськ дісталися 26 автобусів

    Складнощі, які створюють окупаційні війська на блок-постах по маршруту до Маріуполя, нажаль, не дозволяють автобусам швидко дістатися до місць збору людей

    Евакуація з міст Бердянськ, населених пунктів Мангушської ОТГ, зокрема селища Мелекіно, та селища Нікольське відбудеться завтра зранку з 9.00 до 11.00

    З міста Запоріжжя також будуть направлено ще 27 великих автобуси по маршруту

    «Вирішуємо питання для доставки завтра додаткового обєму пального до Бердянська, щоб продовжити безоплатно заправляти машини маріупольців. В Бердянську продовжують працювати штаби, де маріупольцям надається уся необхідна допомога: харчування, медична допомога, місця для відпочинку», – заявила Верещук.

    Київська область:

    • по маршруту з селища Велика Димерка до Броварів вдалося вивести більше 4 370 людей – до автобусів для евакуації приєдналася велика кількість приватних авто.
    • по маршруту з Бучі і Ворзеля було евакуйовано 380 людей, а також доставлено гуманітрану допомогу у вигляді продуктів, медикаментів і одягу
    • з села Козаровичи до міста Вишгород евакуація не відбулася – окупаційні війська обстріляли колону і не дозволили людям вийти

    Луганська область:

    • по гуманітарному коридору з міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк та Гірське до міста Бахмут було евакуйовано 300 людей. Крім цього в ці населені пункти було доставлено більше 200 тон гуманітраної допомоги.

    «Сьогодні було звільнено наших водіїв і екіпаж швидкої допомоги, які вчора намагалися доставити гуманітрану допомогу до міста Вовчанськ Харківської області. Це дійсно хоробрі люди, які мужньо виконують свій громадянський обовязок в умовах війни. Як і всі інші водії автобусів, вантажівок, рятівники з ДСНС, екіпажі машин швидкої допомоги, поліцейські. Вони свідомо йдуть на ризик своєму життю і кожного дня допомагають нашим людям вибиратися з міст, де ведуться бойові дії», – зазначила Верещук.

    Нагадаємо, росіяни вивозять маріупольців до РФ: названо вулиці, з яких ворог викрадає людей.

    Напередодні евакуювали понад 6,5 тис. українців.

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    Теги: Запоріжжя росія окупанти ДСНС війна машини Україна окупація Ірина Верещук евакуація #stoprussia
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    Гуманітарні коридори: скільки людей виїхало 21 березня