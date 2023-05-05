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Vodafone оновив застосунок самообслуговування

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Vodafone оновив застосунок самообслуговування
Розробники зібрали усю важливу інформацію для абонента на головному екрані

Компанія покращила застосунок My Vodafone для Android та IOS

Мобільний оператор Vodafone оновив свій застосунок самообслуговування My Vodafone для Android та IOS. Він став швидшим та простішим у користуванні, повідомляють у компанії.

Застосунок став набагато швидшим та простішим у користуванні. Нова версія втричі швидша і на 41% легша, ніж попередня. Зручний і зрозумілий інтерфейс значно спрощує користування застосунком.

Розробники зібрали усю важливу інформацію для абонента на головному екрані: статус пакетних послуг, баланс, можливість перевірити підключені послуги та витрати.

В оновленому My Vodafone покращили логіку користування функціями, раніше, щоб дізнатись тариф, необхідно було зробити 4 кліки, тепер лише один.

Також з’явились нові функції: тепер користувачі зможуть порівняти тарифи, щоб вибрати для себе оптимальний або скористатись допомогою інтерактивного помічника.

При кожному вході в My Vodafone відбувається автоматична перевірка за номером, що дозволяє проаналізувати можливість покращення поточного тарифного плану, ознайомитись з новими послугами та скористатись накопиченими бонусами.

Оновлення застосунку My Vodafone
Оновлення застосунку My Vodafone

Перелік нових «фіч», що працюють навіть за відсутності інтернету:

Відображення останньої актуальної інформації

Усі дані, які застосунок відображає користувачу, зберігаються у локальній базі даних. Цей підхід дає можливість відобразити останні актуальні дані в застосунку, при неможливості отримати оновлення. Як тільки інтернет з'єднання стабілізується - дані оновлюються автоматично.

Повідомлення про ручне оновлення даних

Якщо інтернет з'єднання не дозволяє отримати інформацію у будь-якому розділі, користувач побачить повідомлення про помилку завантаження даних та кнопку з можливістю запросити дані власноруч. Така реалізація дозволяє не блокувати можливість зробити інші операції.

Інформування про відсутність інтернету у застосунку

Застосунок завжди реагує на зміни інтернет-з'єднання смартфону та повідомляє про його відсутність користувачу за допомогою повідомлення.

Локальні пуш-повідомлення

Ці повідомлення створюються за розкладом і навіть якщо у користувача на даний час інтернет з'єднання відсутнє, він все одно отримає повідомлення. Наприклад нагадування про те, що якась послуга закінчиться наступного дня.

У компанії зазначили, що робота над оновленням застосунку тривала протягом року. Усі зміни у застосунку створені з урахуванням поведінки користувачів My Vodafone.

Теги: мобільний зв’язок Vodafone технології

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