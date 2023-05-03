ЗРК IRIS-T в Україні: генерал показав комплекс у роботі (відео)

ЗСУ в захваті від результатів роботи техніки

З жовтня 2022 року дивізіон німецьких зенітних ракетних комплексів IRIS-T знищив понад 60 повітряних цілей в українському небі. Командувач Повітряних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук показав кадри роботи ЗРК і нагадав, що в України таких вже два.

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«Відчуття від перших пусків, від першої роботи дуже вражаючі», – поділився начальник станції виявлення ЗРК IRIS-T з позивним МакВін.

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Заступник командира зенітного ракетного підрозділу «Ювелір» згадав перший день застосування комплексу.

«У всіх були дуже сильні враження, в першу чергу викликані тим, що всі цілі були збиті», – каже військовий.

Як зазначив технік зенітної ракетної обслуги ЗРК IRIS-T з позивним Кум комплекс проявив себе відмінно: «Ви й самі прекрасно бачите показники: жодна ворожа повітряна ціль не доходить до свого місця призначення».

Нагадаємо, перший німецький ЗРК IRIS-T прибув в Україну 12 жовтня 2022 року.

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У квітні 2023-го міністр оборони Олексій Резніков підтвердив передачу Україні другого зенітно-ракетного комплексу IRIS-T від Німеччини.

При цьому міністр акцентував на важливості створення в Україні багаторівневої системи ППО/про в найкоротші терміни, оскільки це захист мирних міст, критичної інфраструктури, людей в тилу та на фронті.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський сьогодні, 3 травня, прибув з візитом до Фінляндії, аби посилити військову підтримку України напередодні контрнаступу ЗСУ.

Зазначається, що офіційні переговори між президентом Нііністе та президентом Зеленським стосуватимуться оборонної боротьби України та підтримки України Фінляндією, двосторонніх відносин між двома країнами та глобальної геополітичної ситуації.

До слова, триває 434-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі російські терористи вчергове атакували Україну ударними дронами-камікадзе Shahed-136/131. Інформація щодо наслідків цієї атаки уточнюється. Минулої доби противник завдав три ракетні та 39 авіаційних ударів, здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Імовірність завдання ворогом ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.