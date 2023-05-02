Двоє загиблих на Дніпропетровщині та зміна риторики міноборони РФ: головне за ніч

Міноборони РФ активно інформує про ракетні удари по України, щоби знизити рівень занепокоєння в російському інфопросторі

Ракетний удар по Павлоградському району Дніпропетровської області забрав життя двох людей

У російському інфопросторі зростає занепокоєння через майбутній український контрнаступ, тож міноборони Росії вирішило змінити риторику щодо ракетних атак. Президент Володимир Зеленський повідомив про двох загиблих унаслідок ракетного удару по Павлоградському району Дніпропетровської області. Тим часом німецький канцлер Олаф Шольц розповів, коли Україна отримає боєприпаси для Gepard. Водночас стало відомо, що у квітні з РФ пішли понад 20 іноземних компаній. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 2 травня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Ракетний удар по Павлоградському району

Ракетний удар 1 травня по Павлограду Дніпропетровської області забрав життя двох людей. Ще сорок осіб отримали поранення. Про це у вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

«Павлоград Дніпропетровської області. Ракети терористів забрали життя двох людей, зовсім молодих хлопців», – заявив він.

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Зміна риторики міноборони РФ

Міністерство оборони РФ активно інформує про ракетні удари по території України, щоби знизити рівень занепокоєння в російському інформаційному просторі щодо майбутнього українського контрнаступу. Про це йдеться у звіті Інститутут вивчення війни (ISW).

«Нещодавно міноборони Росії змінило свою риторику та широко інформує про свої ударні кампанії, ймовірно, намагаючись показати проактивний підхід на тлі щораз більшого занепокоєння в російському інформаційному просторі щодо українського контрнаступу», – переконані аналітики.

Боєприпаси для Gepard від Німеччини

Із серпня Україна може очікувати на отримання боєприпасів для самохідних зенітних установок Gepard, які передала Німеччина. Про це повідомив німецький канцлер Олаф Шольц, передає DW.

Під Бахмутом загинули два канадці

Під час бойових дій під Бахмутом на Донеччині загинули двоє канадських добровольців. Про це повідомляє CBC News.

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Мешканець Калгарі 27-річний Кайл Портер та 21-річний Кол Зеленко з міста Сейнт-Кетрінс служили в Інтернаціональному легіоні. Бійці загинули від артилерійського вогню 26 квітня, коли разом із групою українських військових брали участь у бойовій операції з утримання ключового маршруту постачання до Бахмута.

РФ у квітні покинули понад 20 іноземних компаній

У квітні з російського ринку остаточно пішли понад 20 міжнародних компаній. Про це йдеться у новому моніторингу KSE Institute.

Так, із РФ вийшли: AFRY, ALD Automotive, Ansell, CNH Industrial, Daimler (також представлені в країні Mercedes-Benz та Mercedes-Benz Mobility), Electronic Arts, Emerson Electric, European Property Holdings (EPH), HASSLACHER Holding, Henkel, KFC (з батьківською компанією Yum! Brands), Kone (ідентифіковано з запізненням, вийшли у 2022 році), Metso Outotec, Orica, SATO Corporation, TE Connectivity, TechnipFMC, Telko, Viessmann.