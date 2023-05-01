Ракетний удар по Павлограду: 25 постраждалих, масштабні руйнування (фото)

Сили ППО збили сім ракет над Дніпропетровщиною, проте є влучання

Внаслідок атаки у Павлограді пошкоджено промислове підприємство

Сьогодні вночі ворога атакував ракетами Дніпропетровщину. Дісталося Павлоградському району. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Лисак.

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«Ворог атакував ракетами. Сім із них військові повітряного командування «Схід» збили. Але є і влучання. Дісталося Павлоградському району. Попередньо, постраждали 25 людей. Серед них троє – діти», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки у Павлограді пошкоджено промислове підприємство. Там сталася пожежа, яку рятувальники вже приборкали.

В житловому районі понівечено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, шість закладів шкільної та дошкільної освіти, п'ять магазинів.

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Є руйнування й у громадах району. У Вербківській громаді – побиті майже 40 житлових будинків, у Юр’ївській – дві. У Межиріцькій – пошкоджено школу.

На місцях прильотів працюють всі служби. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 1 травня російські окупанти атакували Україну 18 крилатими ракетами, 15 з яких було знищено українськими ППО. Близько 02:30 ночі російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації – дев’яти Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська обл.) та двох Ту-160 із району Каспійського моря. Загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555.