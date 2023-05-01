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Ракетний удар по Павлограду: 25 постраждалих, масштабні руйнування (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ракетний удар по Павлограду: 25 постраждалих, масштабні руйнування (фото)
Сили ППО збили сім ракет над Дніпропетровщиною, проте є влучання
фото: Сергій Лисак / Telegram

Внаслідок атаки у Павлограді пошкоджено промислове підприємство

Сьогодні вночі ворога атакував ракетами Дніпропетровщину. Дісталося Павлоградському району. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Лисак.

«Ворог атакував ракетами. Сім із них військові повітряного командування «Схід» збили. Але є і влучання. Дісталося Павлоградському району. Попередньо, постраждали 25 людей. Серед них троє – діти», – йдеться в повідомленні.

Ракетний удар по Павлограду: 25 постраждалих, масштабні руйнування (фото) фото 1
Ракетний удар по Павлограду: 25 постраждалих, масштабні руйнування (фото) фото 2

Внаслідок атаки у Павлограді пошкоджено промислове підприємство. Там сталася пожежа, яку рятувальники вже приборкали.
В житловому районі понівечено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, шість закладів шкільної та дошкільної освіти, п'ять магазинів.

Є руйнування й у громадах району. У Вербківській громаді – побиті майже 40 житлових будинків, у Юр’ївській – дві. У Межиріцькій – пошкоджено школу.

Ракетний удар по Павлограду: 25 постраждалих, масштабні руйнування (фото) фото 3

На місцях прильотів працюють всі служби. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 1 травня російські окупанти атакували Україну 18 крилатими ракетами, 15 з яких було знищено українськими ППО. Близько 02:30 ночі російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації – дев’яти Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська обл.) та двох Ту-160 із району Каспійського моря. Загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555.

Теги: росія окупанти війна Дніпропетровщина ракета

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