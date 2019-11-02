Зустріч в Нормандському форматі або покаже його спроможність, або дасть підстави для зміни формату, – Верещук



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Представниця Кабінету Міністрів України у Верховній Раді, народний депутат фракції «Слуга народу» Ірина Верещук

Нормандський формат є механізмом контролю над виконанням Мінських угод - Верещук

У фракції «Слуга народу» вважають, що зустріч лідерів держав нормандського формату або покаже його спроможність для припинення війни на Донбасі і відновлення територіальної цілісності України, або в разі його неспроможності стане підставою для зміни переговорної позиції України і формату переговорів.

Про це розповіла представниця Кабінету Міністрів України у Верховній Раді, народний депутат фракції «Слуга народу» Ірина Верещук в ефірі одного з українських телеканалів.

Представниця Кабінету Міністрів України у Верховній Раді, народний депутат фракції «Слуга народу» Ірина Верещук нагадала, що Нормандський формат є механізмом контролю над виконанням Мінських угод згідно з резолюцією Ради безпеки ООН 2202 від 17 лютого 2015 року про схвалення Комплексу заходів з виконання Мінських угод.

«І якщо ми хочемо змінити цей Нормандський формат, то ми звертаємося в ООН, проводимо голосування і міняємо. Але спочатку потрібно зустрітися в нормандському форматі, зафіксувати його неспроможність, приїхати тоді в ООН, якщо ми розраховуємо на міжнародну підтримку, потім можливо на війська ООН, на міжнародні санкції», – зазначила вона.

Нагадаємо, народна депутатка від «Слуги народу» Ірина Верещук пояснила свої взаємини із нардепом від «Опозиційної платформи – За життя» Тарасом Козаком – власником телеканалів 112, NewsOne та ZIK, якого пов’язують із Віктором Медведчуком.