Президент США Дональд Трамп схвально оцінив готовність президента України Володимира Зеленського погодитися на припинення вогню по чинній лінії зіткнення, назвавши таку позицію «прогресом». Про це пише «Главком».

Під час спілкування з журналістами преса звернула увагу американського лідера на слова глави української держави про можливість перемир'я на поточних рубежах. На запитання, чи вважає він це рухом уперед, Трамп відповів ствердно: «Так, гадаю, що так».

Також у президента США вкотре поцікавилися, чи готовий він запросити Володимира Зеленського на саміт G20 для обговорення цього питання. Глава Білого дому уникнув прямої відповіді, зазначивши лише: «Побачимо, що станеться». Крім того, він додав, що у європейців є проблеми з Росією, а у Росії – з ними.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова припинити бойові дії на нинішній лінії зіткнення та перейти до дипломатичних переговорів щодо завершення війни. Зеленський назвав такий сценарій значним компромісом з українського боку.

За словами Зеленського, Україна пропонує зупинити бойові дії на поточних позиціях, оскільки російський диктатор Володимир Путін не погоджується виводити свої війська з української території. Президент наголосив, що готовність Києва до припинення вогню за нинішньою лінією фронту вже є дуже великим компромісом.

Нагадаємо, ще 21 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова розглянути мирну угоду, яка передбачатиме припинення бойових дій уздовж нинішньої лінії фронту. Водночас глава держави наголошував на необхідності гарантій безпеки для України після встановлення режиму припинення вогню.

Згодом, 10-11 листопада, в Абу-Дабі відбулися тристоронні переговори України, США та Росії. Сторони обговорювали можливість припинення ударів по енергетичній та критичній інфраструктурі, однак домовленостей досягти не вдалося. За словами Зеленського, російська делегація заявила, що не має повноважень ухвалювати рішення з цих питань