З початку доби загарбник завдав 54 авіаційних ударів, скинув 154 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 5258 дронів-камікадзе та здійснив 1750 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

29 листопада на фронті відбулося 136 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

На Покровському напрямку, за попередніми підрахунками, ліквідовано 34 окупантів, поранено 8, знищено п’ять одиниць автомобільної, шість одиниць спеціальної техніки, одну систему РЕБ, один пункт управління безпілотними літальними апаратами та два укриття ворога. Пошкоджено шість одиниць автомобільної техніки, два пункти управління безпілотними літальними апаратами, 29 укриттів противника та один склад боєприпасів. Знищено або подавлено 192 безпілотні літальні апарати різних типів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Від початку доби агресор здійснив одну атаку, завдав чотирьох авіаударів, скинувши дев’ять КАБ, та здійснив 31 обстріл позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник двічі атакував позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Охрімівка.

На Лиманському напрямку

Відбулося три бойові зіткнення у бік населених пунктів Лиман та Ставки.

На Слов'янському напрямку

П’ять бойових зіткнень зафіксовано у районі населеного пункту Ямпіль та в бік Пискунівки.

На Костянтинівському напрямку

Відбулося 13 бойових зіткнень в районах Костянтинівки, Розкішного та в бік Миколайпілля, Новопавлівки.

На Покровському напрямку

Усього 20 атак відбито. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Вільне, Василівка, Молодецьке та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Чернігівка, Новогришине, Мирне, Сергіївка.

На Гуляйпільському напрямку

Зафіксовано чотири атаки окупантів у бік населених пунктів Нове Запоріжжя, Червона Криниця та Новоселівка.

На Куп’янському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

Нині триває 1740-й день повномасштабної війни.