У ніч на 30 листопада безпілотники атакували окуповану Донецьку область. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Підрозділи Сил оборони України завдали удару, внаслідок якого годину тому було відключено магістральну підстанцію «Чайкино» класом напруги 330 кВ, розташовану між Донецьком і Макіївкою в Донецькій області.

ПС «Чайкино» (330/220/110/35/10 кВ) є великим електричним розподільним вузлом, який відіграє ключову роль у забезпеченні електропостачання Донецької та Макіївської агломерації, зокрема передачі енергії від Старобешівської ТЕС і ЗуГРЭС-2.

Нагадаємо, у ніч на 5 жовтня в окупованому Донецьку пролунали вибухи через атаку безпілотників.

Декілька годин підряд окупований Донецьк та інші міста так званої ДНР атакували безпілотники. Жителі міста повідомили про блимання світла на фоні атаки БпЛА.

Крім того, у ніч на 12 вересня на тимчасово окупованій території Донецької області зафіксовано влучання по місцевій інфраструктурі.

За попередньою інформацією, у місті Сніжне відбувся приліт по об'єкту енергетичної системи, внаслідок чого в населеному пункті зникло електропостачання.

Також у ніч на 11 вересня уражено об'єкти російських загарбників в окупованому Шахтарську Донецької області.

Під удар потрапив склад із боєприпасами, де після влучання протягом тривалого часу тривала вторинна детонація.