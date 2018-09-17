Чубаров пояснив, чому Україна видала ФСБ Тумгоєва



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ГПУ 12 вересня передала ФСБ Росії добровольця з Кавказу Тимура Тумгоєва

Рефат Чубаров, Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат;

Борис Захаров, керівник проекту Харківської правозахисної групи;

Анвар Деркач, голова правління асоціації мусульман-переселенців «Азан».

Сьогодні, 17 вересня, о 12.30 у прес-центрі «Главкому» відбулась прес-конференція на тему:Учасники:

12 вересня 2018 за наказом Генеральної прокуратури України в порушення національного законодавства та міжнародних зобов’язань держави у галузі прав людини був екстрадований до РФ біженець з Росії Тимур Тумгоєв, захисник України, боєць батальйону ім. Шейха Мансура, видачу якого вимагав призупинити Комітет ООН з прав людини до закінчення розгляду його заяви Комітетом.

Правозахисні організації звернулися до Президента України та керівників правоохоронних органів з вимогами: провести розслідування обставин видачі Тумгоєва, відсторонити від виконання повноважень на час розслідування заступника Генерального прокурора Євгена Єніна, який підписав доручення на затримання та фактичну передачу Тумгоєва до РФ, а також офіційно вимагати від РФ негайного встановлення місцеперебування Тимура Тумгоєва, інформування про стан його здоров’я та умови тримання.

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